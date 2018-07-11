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الأربعاء، 11 يوليه 2018 07:55 ص
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"روشتة اختيار محافظ".. تعرف على أهم معايير اختيار المحافظين فى الحركة المرتقبة

الأربعاء، 11 يوليه 2018 07:00 ص
"روشتة اختيار محافظ".. تعرف على أهم معايير اختيار المحافظين فى الحركة المرتقبة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى
كتب ماجد تمراز
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تستعد الحكومة لإجراء حركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، لتنشيط العمل المحلى بعدد من محافظات الجمهورية، حيث تتم آلية اختيار المحافظين، والمنوط بها لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتى ضمنها وزير التنمية المحلية، حيث تستند هذه اللجنة إلى معايير دقيقة فى عملها، حيث تكون الكفاءة والمهنية والقدرة على وضع الرؤى أولى مقوماتها.
 
وتتولى وزارة التنمية الإشراف والمتابعة الدقيقة للأداء التنفيذى فى جميع محافظات الجمهورية، حيث جاءت المعايير كالتالى: 

1_ أن يتسم بالشفافية وطهارة اليد وحسن السمعة.

2_ أن تؤهله صفاته الشخصية للمنصب.

3_ أن يكون لديه كفاءة حس سياسي وعلى دراية بقانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.

4_ أن يكون قناة اتصال جيدة بين الحكومة المركزية والمواطنين في المحافظات.

5_ أن يضع مشكلات المحافظات فى أولوياته كالنظافة والعشوائيات والباعة الجائلين والتعدى على أراضى الدولة.

6_ الشغف فى إجراء الجولات الميدانية ومتابعة العمل على أرض الواقع.

7_ أن تكون لديه رؤية وفكر اقتصادي استثماري.

8_ التعاون مع الوزارات الأخرى لعمل دفعة قوية للمشروعات القومية بالمحافظة.

9_ قدرته على مواجهة مشكلات المحافظة والتصدي لها وإيجاد حلول، بالإضافة إلى توفير خطط بديلة.

10_ الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

 


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