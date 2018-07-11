"روشتة اختيار محافظ".. تعرف على أهم معايير اختيار المحافظين فى الحركة المرتقبة

كتب ماجد تمراز

تستعد الحكومة لإجراء حركة محافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، لتنشيط العمل المحلى بعدد من محافظات الجمهورية، حيث تتم آلية اختيار المحافظين، والمنوط بها لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتى ضمنها وزير التنمية المحلية، حيث تستند هذه اللجنة إلى معايير دقيقة فى عملها، حيث تكون الكفاءة والمهنية والقدرة على وضع الرؤى أولى مقوماتها.