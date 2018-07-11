رئيس الوزراء العراقى: اختطاف المواطنتين الفلبينيتين "مسرحية"

وكالات الأنباء

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أن ما حدث من اختطاف للعاملات الأجنبيات، هو جريمة منظمة، وحصل بسبب صراع بين شركات الخدمات.

وقال العبادى خلال مؤتمره الأسبوعى: "العملية حدث فيها نوع من التمثيل، وهي أشبه بالمسرحية الفاشلة".

وأشار رئيس الحكومة العراقية، إلى أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير المختطفتين واعتقال جميع من اشترك فى الخطف.

وأعلنت القوات الأمنية تحرير الفلبينيتين، الأحد الماضى، بعد أقل من 24 ساعة على اختطافهما، وكانتا مسافرتين على متن سيارة أجرة بصحبة 3 فلبينيين آخرين، لكن مجهولين يستقلون سيارة صفراء خطفوهما، على طريق بغداد - كركوك، بعد خروجهما من السيارة بسبب تعطلها.