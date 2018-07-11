دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التعليم: نتيجة الثانوية العامة بالمدارس السبت

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التربية والتعليم:
وزارة التعليم العالى:
"التنسيق على الأبواب يا طلبة".. مصدر: انطلاق المرحلة الأولى بالنصف الثانى من شهر يوليو.. "التعليم العالى": جاهزون لإنجاز المهمة وتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية.. و80 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات إلكترونيا
وزارة الصحة:
وزارة التموين:
الحكومة تبدأ استيراد الأرز لتأمين احتياجات البلاد.. التموين: تدرس شراء الأرز الشعير من المزارعين وإسناده لمضارب القطاع العام والخاص لتبييضه.. وعلى المصيلحى لـ"اليوم السابع": الكميات الموجودة بالأسواق تكفى
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة الإسكان:
" اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالتزامن مع إجازات المصريين العاملين بالخارج ..انتعاشة كبرى عقب تبنى الحكومة سياسة تصدير العقار المصرى.. المطورون العقاريون يكشفون عن خططهم الاستثمارية خلال عام 2018
وزارة الأوقاف:
وزارة النقل:
وزارة الزراعة:
وزارة الكهرباء:
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