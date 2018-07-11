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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التعليم: نتيجة الثانوية العامة بالمدارس السبت

الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:07 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التعليم: نتيجة الثانوية العامة بالمدارس السبت د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
 
وزارة التربية والتعليم: 
 
 
 
وزارة التعليم العالى:
 
 
 
 
 
وزارة الصحة: 
 
 
 
 
وزارة التموين: 
 
 
 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى: 
 
 
 
وزارة الإسكان: 
 
 
 
 
وزارة الأوقاف:
 
 
 
وزارة النقل: 
 
 
 
وزارة الزراعة: 
 
 
 
وزارة الكهرباء:
 
 
 
 

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