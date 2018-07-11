خلف الحبتور: كنت آمل لو نجد نفس حس الوطنية والولاء لدى اللاعبين العرب كالأجانب

كتبت مريم بدر الدين

علق رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور، عن وجهة نظره لمباريات كأس العالم 2018 والمفاجآت الجديدة كل يوم وخروج بعض المنتخبات الكبيرة، وعن ولاء وحس الوطنية لكثير من اللاعبين تجاه وطنهم من أجل السعى وراء الانتصار.

ونشر "حبتور" عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور "انستجرام" مقطع فيديو له يقول فيه: "يلفت نظرى دائماً حس الوطنية العالى لدى لاعبى الفرق الأجنبية ضمن مباريات كأس العالم 2018، فتشعر عندما تتابع المباريات بفخرهم الكبير لتمثيل بلدهم وسعيهم ليس فقط للفوز، إنما أيضاً لرفع اسم بلدهم عالياً، وكأنهم يدخلون الى حرب. كنت آمل لو أننا نجد نفس حس الوطنية والفخر والولاء لدى اللاعبين العرب تجاه وطنهم، وليس فقط للفوز من اجل الانتصار الشخصى أو المادى".