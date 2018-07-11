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خامنئى وروحانى يوفدا مبعوث خاص لرئيس روسيا برسائل قبيل لقاء ترامب وبوتين

الأربعاء، 11 يوليه 2018 11:07 ص
خامنئى وروحانى يوفدا مبعوث خاص لرئيس روسيا برسائل قبيل لقاء ترامب وبوتين علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى فى إيران
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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قبيل لقاء القمة المرتقبة بين الرئيس الروسى والأمريكى المقررالأسبوع المقبل، يتوجه مستشار المرشد الأعلى الإيرانى للشئون الدولية علي أكبر ولايتي، اليوم الأربعاء، إلى موسكو على رأس وفد للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

 

وبحسب وكالة فارس يحمل ولايتي رسالتين من قبل المرشد آية الله على خامنئى والرئيس حسن روحانى إلى الرئيس الروسى بوتين.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي حول الزيارة "عقب الخطأ الاستراتيجى للرئيس الأمريكى وخروج واشنطن من الاتفاق النووى قررت إيران إرسال عدد من المبعوثين الخاصين يحملون رسائل من كبار المسئولين فى بلادنا لشرح وجهات نظر ومواقف إيران إزاء هذا السلوك المتغطرس والمتعارض مع المواثيق الدولية لسائر البلدان".

 

وأوضح قاسمي أن زيارة ولايتى تندرج فى هذا الإطار، وأضاف أنه من المقرر أن يقوم ولايتى بزيارتين إلى موسكو وبكين حيث ستبدأ زيارته الأولى اليوم الأربعاء على رأس وفد يضم مسولين فى وزارة الخارجية.

 


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