حركة جيش التحرير الوطنى الكولومبية تصف اتفاق السلام بـ"الفشل التام"

بوجوتا (أ ف ب)

وصفت "جيش التحرير الوطنى"، آخر حركة تمرد لا تزال ناشطة فى كولومبيا، بـ"الفشل التام" اتفاق السلام الموقع عام 2016 بين بوجوتا والقوات المسلحة الثورية" فارك" بعد نزاع مسلح استمر نصف قرن، فى رسالة نشرت الثلاثاء.

وكتب قائد الحركة التى تخوض حاليا مفاوضات مع الحكومة من أجل السلام نيكولاس رودريجيز باوتيستا المعروف بلقب "غابينو" أن "لا وقت أوضح من وقتنا هذا لتأكيد صوابية الكفاح المسلح الثورى، بعد الفشل التام للمفاوضات والاتفاقات بين القوات المسلحة الثورية فى كولومبيا والنخبة الحاكمة الكولومبية".

وأكد أنه استخلص "عبرا هامة" من اتفاق السلام الموقع الذى أدى إلى نزع سلاح فارك وتحويلها إلى حزب سياسي، فى وقت تفاوض حركته حاليا فى كوبا بشأن اتفاق مماثل مع حكومة الرئيس خوان مانويل سانتوس.

وأضاف باوتيستا فى الرسالة التى تحمل تاريخ 4 يوليو غير أنها نشرت الثلاثاء على صفحة تابعة للمتمردين على الإنترنت أن "الذين كانوا يعرفون بفارك لم يعودوا اليوم قوة متمردة ولا حزبا شرعيا حقيقيا، وهذه العبرة يجب أن نتعلمها".

وبعد اتفاق السلام مع فارك، يسعى سانتوس للتوصل إلى "سلام دائم" مع جيش التحرير الوطنى فى هذا البلد الذى شهد حربا داخلية شاركت فيها على مر عقود حركات مسلحة من اليسار المتطرف وقوات شبه عسكرية من اليمين المتطرف وقوات مسلحة، أوقعت ما لا يقل عن ثمانية ملايين ضحية بين قتيل ومفقود ونازح.