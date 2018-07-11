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الأربعاء، 11 يوليه 2018 11:17 ص
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حبس ربة منزل لسرقتها سيارة زوجها بمساعدة عشيقها فى السويس

الأربعاء، 11 يوليه 2018 10:35 ص
حبس ربة منزل لسرقتها سيارة زوجها بمساعدة عشيقها فى السويس حبس - صورة أرشيفية
السويس- سيد نون
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قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، حبس ربة منزل وعاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة سيارة زوج الأولى.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى اخطارا من مأمور قسم شرطة الأربعين من "أ . غ " بسرقة سيارته وأنه قام بدفع مبلغ مالى 20 ألف جنيه لإعادتها.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم على جابر رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين والنقيب مازن مؤنس والنقيب أحمد عز العرب والنقيب عبدالرحمن زكى، تبين أن وراء التخطيط لسرقة السيارة والأموال هى "هـ . أ" زوجة مالك السيارة وأنها على علاقة مع "ص . ع" عاطل الذى استعان بصديقه "أ . خ" لسرقة السيارة، وأن السيدة قامت بسرقة مفتاح سيارة زوجها.

وبالقبض علي المتهمين الثلاثة، اعترفوا أنه توجد علاقة غير شرعية بين الزوجة والمتهم "ص . ع" وأنها على خلاف مع زوجها بسبب مصاريف المنزل وعدم إنفاقه على أطفالهم الثلاثة وأنها اتفقت مع عشيقها على قيامها بسرقة مفتاح السيارة وقام عشيقها بسرقة السيارة ليلا وقاموا بالاتصال بعد الحادث بيومين بالزوج وطلبوا مبلغ مالى 20 ألف جنيه مقابل إعادة السيارة ومن كان يتصل بالزوج صديق عشيق الزوجة.

 


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