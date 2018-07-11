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الأربعاء، 11 يوليه 2018 09:16 ص
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جنرال أمريكى يحذر من ظهور تنظيم أكثر خطورة من داعش

الأربعاء، 11 يوليه 2018 08:18 ص
جنرال أمريكى يحذر من ظهور تنظيم أكثر خطورة من داعش تنظيم داعش الإرهابى
واشنطن (أ ش أ)
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كشف الجنرال الأمريكى مايك ناغاتا أن آلاف المقاتلين من تنظيم داعش الإرهابى هربوا من المناطق التى خسرها التنظيم فى سوريا والعراق وهم الآن مستترون فى المناطق التى لجؤوا إليها، محذرا من أن هؤلاء المقاتلين يمكن أن يعودوا ويشكلوا خطرا جديدا يشبه تماما خطر داعش.

ونقلت قناة "العربية" الأخبارية اليوم (الأربعاء) عن الجنرال ناغاتا قوله، خلال محاضرة فى واشنطن، إن عدد مقاتلى داعش وصل إلى 40 ألفا خلال مرحلة سيطرة التنظيم على أجزاء واسعة من سوريا والعراق، إلا أن الآلاف قتلوا خلال المعارك، لكن ما زالت هناك جيوب للتنظيم فى سوريا والعراق، ويجب القضاء عليها وإنهاء المهمة.

وأشار بوضوح إلى أن ما حدث فى العراق فى ظل تنظيم القاعدة، عاد ونشأ بطريقة مختلفة على يد تنظيم داعش، ومن الممكن جدا أن يظهر تنظيم جديد كما حدث من قبل.

وأشار إلى أن استراتيجية واشنطن لمحاربة الإرهاب متعددة الأوجه، تشمل محاربة دعاية الإرهاب، والتعاون مع القيادات الاجتماعية على الأرض للمساعدة فى تهديد مصادر الخطر، إضافة إلى قطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية.

 


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