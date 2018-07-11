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تعرف على 8 حقوق يضمنها جهاز حماية المستهلك للمواطنين

الأربعاء، 11 يوليه 2018 04:00 ص
تعرف على 8 حقوق يضمنها جهاز حماية المستهلك للمواطنين راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب محمود عثمان
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حدد جهاز حماية المستهلك فى دليله الاسترشادى للمواطنين 8 حقوق للمستهلك يحق له الحصول عليها، ويضمن الجهاز توفير تلك الحقوق للمواطنين والمستهلكين.
 
ويرصد "اليوم السابع" الحقوق التى حدهها الجهاز لكل مواطن والتى جاءت، كالتالى:
 

1- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله للمنتجات.

2- الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

3- الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.

4- الحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد المجتمعية.

5- الحق فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.

6- الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.

7- الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة بدون تكلفة.

8- الحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات.
 
 

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