تعرف على 8 حقوق يضمنها جهاز حماية المستهلك للمواطنين

كتب محمود عثمان

حدد جهاز حماية المستهلك فى دليله الاسترشادى للمواطنين 8 حقوق للمستهلك يحق له الحصول عليها، ويضمن الجهاز توفير تلك الحقوق للمواطنين والمستهلكين.

ويرصد "اليوم السابع" الحقوق التى حدهها الجهاز لكل مواطن والتى جاءت، كالتالى:

1- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله للمنتجات.

2- الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

3- الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.

4- الحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد المجتمعية.

5- الحق فى الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.

6- الحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.

7- الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة بدون تكلفة.

8- الحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات.