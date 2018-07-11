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تعرف على عقوبة تهريب الآثار خارج البلاد.. تصل للمؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه

الأربعاء، 11 يوليه 2018 05:00 ص
تعرف على عقوبة تهريب الآثار خارج البلاد.. تصل للمؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه تهريب الآثار - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تتزايد بشكل دائم محاولات تهريب الآثار خارج مصر، والتى كان آخرها ما أحبطته اليوم أجهزة الأمن فى وزارة الداخلية، من تهريب 483 قطعة أثرية واكتشاف مدينة أثرية بالمنيا امتداد نحو 2 كيلومتر، ممتلئة بالقطع الأثرية النادرة وبها كنسية رومانية قديمة.

ونصت المادة 41 على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب آثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك فى ذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة".

كان مجلس النواب، قد وافق فى إبريل الماضى على تشديد عقوبة تهريب الآثار إلى خارج البلاد ضمن مشروع تعديل قانون حماية الآثار، وتم تعديل المادة السابقة لتكون: "يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، لمن قام بتهريب آثار إلى خارج البلاد مع علمه بذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية".

ونصت المادة 42 على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: سرق أثرًا أو جزءًا من آثر مملوك لدولة أو قام بإخفائه أو اشترك فى شيء من ذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح الهيئة".

 


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