بعد نفى الحكومة.. شائعة الأرز البلاستيك ليست الأولى.. والتجارب المنزلية تحميك

كتبت – منى ضياء

نفت الحكومة طرح أرز صينى مسرطن مصنوع من البلاستيك فى التموين، وهو ما تداولته صفحات السوشيال ميديا، ولكن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها ترويج هذه شائعة.

فى الوقت نفسه، من صيف عام 2016 تداول رواد السوشيال ميديا الشائعة نفسها بطرح وزارة التموين أرزًا صينيًا مغشوشًا مصنوعًا من البلاستيك يسبب السرطان، وهو ما نفته الحكومة جملة وتفصيلاً وقتها، مؤكدة أن هذه الشائعات هدفها إغراق البلاد فى أزمات.

ترويج هذه الإشاعات يأتى فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى فتح باب استيراد الأرز من الخارج لتوفير احتياجات المواطنين من الأرز التموينى بعد قرار الحكومة تقليص مساحات زراعة الأرز لترشيد استهلاك المياه، ولكن ما هو الأرز الصينى البلاستيك الذى ترددت إشاعات طرحه فى السوق المصرى خلال العالمين الماضيين؟

من المعروف أن الصين تقلد كل شىء، أكبر الماركات العالمية من أى سلعة يمكنك أن تجد المقلد الصينى منها، ولكن لم يكن أحد يتخيل أنهم أيضًا يقلدون الطعام ويصنعون طعامًا من مواد مصنعة كالأرز البلاستيك.

وتعد الصين من أكبر الدولة المنتجة للأرز، ولكن الجديد أنها اخترعت نوعًا من الأرز المغشوش الذى لا يمكن تمييزه فى شكله عن الأرز الطبيعى، ولكنه مصنوع من خلط البلاستيك ونشا البطاطس لإضفاء رائحة الأرز، وتصدره لدول العالم على أنه أرز طبيعى فاخر، ولكنه فى الحقيقة يسبب أضرارًا بالغًا للجهاز الهضمى إذا ما تناوله الإنسان، وهذه ليست محاولة الغش الأولى للصين فى مواد غذائية، حيث صنعت من قبل بيضًا مغشوشًا من مواد مصنعة وجوز هند محشو بالأسمنت.

ولكن إذا كان لديك شك فى أن الأرز المعروض أمامك من النوع المغشوش فلن يمكنك كشفه بسهولة إلا إذا أجريت بعض التجارب طبقًا لعدد من المواقع الأجنبية التى تناولت هذا الموضوع، فيمكنك أن تنقع كوبًا من الأرز فى الماء، فإذا استقر فى قاع الإناء فهو أرز طبيعى، ويمكنك أيضًا طحن حبات الأرز فإذا ظهرت مسحوق أبيض يشبه النشا فهو أرز طبيعى، ولكن إن تشكلت مادة صفراء فهو أرز مغشوش، كما أن هذا النوع المغشوش يحترق بالنار ويشتعل.

كل ما عليك ألا تستمع إلى الشائعات، يمكنك إجراء التجارب الصغيرة فى المنزل لتتأكد أن الأرز الذى اشتريته هو أرز طبيعى، وليس بلاستيكيًا.