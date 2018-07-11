video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بعد قليل.. مكافحة المخدرات تستعرض جهود وحدة غسل الأموال

الأربعاء، 11 يوليه 2018 11:59 ص
بعد قليل.. مكافحة المخدرات تستعرض جهود وحدة غسل الأموال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتبت دينا الحسينى
إضافة تعليق

تستعرض الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد قليل جهود وحدة غسل الأموال فى موتمر صحفى بعد قليل  برعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى إطار خطة التدريب السنوية لوزارة الداخلية للعام التدريبي 2017 / 2018.

 

يستعرض مساعد الوزير لمكافح الجريمة المنظمة ومدير مكافحة المخدرات أبرز الجهود ويشارك فى فعاليات المؤتمر قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجميع مديرى الإدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

 

ويأتى ذلك يأتى فى ضوء مواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة جرائم مجال غسل الأموال من متحصلات الأنشطة غير المشروعة وجرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. إحباط دخول 60 طن ألعاب نارية داخل حاويات قادمة من الصين بالإسكندرية

أخبار الحوادث

اخبار مصر

الحوادث اليوم

وزارة الداخلية

أخبار مصر




لا تفوتك
التعليم: 74% نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة

التعليم: 74% نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة

بالأرقام.. 55% نسب تنفيذ المرحلة الثالثة لـ"دار مصر".. و"العبور" فى المقدمة

بالأرقام.. 55% نسب تنفيذ المرحلة الثالثة لـ"دار مصر".. و"العبور" فى المقدمة

كيف تكشف الداخلية غموض مقتل أطفال الهرم؟.. بلاغات الحرائق تحدد مكان ارتكاب الجريمة.. الـ"dna" يحدد درجة القرابة بين الضحايا.. وخبراء: الجناة 3 أشخاص نقلوا الجثث بسيارة من عقار لمسرح جريمة مفتوح

كيف تكشف الداخلية غموض مقتل أطفال الهرم؟.. بلاغات الحرائق تحدد مكان ارتكاب الجريمة.. الـ"dna" يحدد درجة القرابة بين الضحايا.. وخبراء: الجناة 3 أشخاص نقلوا الجثث بسيارة من عقار لمسرح جريمة مفتوح

"التعليم العالى" لطلاب الثانوية: "لا تتكاسلوا عن التقدم لاختبارات القدرات لأنها لن تفتح مرة أخرى".. وتؤكد: لطلاب الدور الثانى الحق فى أداء امتحانات القدرات.. وتكشف: بدء التقدم للمسابقة الموحدة 15 يوليو

"التعليم العالى" لطلاب الثانوية: "لا تتكاسلوا عن التقدم لاختبارات القدرات لأنها لن تفتح مرة أخرى".. وتؤكد: لطلاب الدور الثانى الحق فى أداء امتحانات القدرات.. وتكشف: بدء التقدم للمسابقة الموحدة 15 يوليو

ماذا حقق كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد فى 3296 يوما

ماذا حقق كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد فى 3296 يوما

"اللى ملوش خير فى كلبه".. 1000 دولار سعر حفلة عيد ميلاد الكلب فى أستراليا

"اللى ملوش خير فى كلبه".. 1000 دولار سعر حفلة عيد ميلاد الكلب فى أستراليا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة