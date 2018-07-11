بعد قليل.. مكافحة المخدرات تستعرض جهود وحدة غسل الأموال

كتبت دينا الحسينى

تستعرض الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد قليل جهود وحدة غسل الأموال فى موتمر صحفى بعد قليل برعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى إطار خطة التدريب السنوية لوزارة الداخلية للعام التدريبي 2017 / 2018.

يستعرض مساعد الوزير لمكافح الجريمة المنظمة ومدير مكافحة المخدرات أبرز الجهود ويشارك فى فعاليات المؤتمر قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجميع مديرى الإدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ويأتى ذلك يأتى فى ضوء مواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة جرائم مجال غسل الأموال من متحصلات الأنشطة غير المشروعة وجرائم الاتجار فى المواد المخدرة.