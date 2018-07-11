بدء أعمال الاجتماع السادس للأمناء العامين للبرلمانات العربية

كتب مصطفى عنبر

بدأت اليوم الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع السادس للأمناء العامين للبرلمانات العربية، برئاسة علام الكندرى أمين عام مجلس الأمة الكويتى ورئيس الجمعية، والأمناء العامين للبرلمانات العربية، ومشاركة فايز الشوابكة الأمين العام للاتحاد البرلمانى العربى.

ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الإجرائية المتعلقة بنشاط الجمعية وموازنتها العامة، إضافة إلى الموضوع الرئيسى الذى ستناقشه اجتماعات الجمعية هذا العام، وهو موضوع "تعزيز قدرات الصياغة التشريعية".

يذكر أن قرار إنشاء جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية جاء كخطوة على طريق التعاون بين المؤسسات البرلمانية العربية، وتم تأسيس هذه الجمعية بتاريخ 15 سبتمبر 1994، بعد أول لقاء لمجموعة من الأمناء العامين العرب على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلمانى الثانى والتسعين فى مدينة كوبنهاجن بالدنمارك.