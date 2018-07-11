اليونان تعتزم طرد دبلوماسيين روسيين بسبب أنشطة تخالف قواعد عملهم

رويترز

ذكرت صحيفة كاثيميرينى اليونانية، اليوم الأربعاء، أن أثينا ستطرد دبلوماسيين روسيين وتمنع اثنين آخرين من دخول البلاد بسبب أنشطة لا تلائم وضعهم الدبلوماسى.

ولم يرد تعقيب من السلطات اليونانية. ورفض مسؤول فى الخارجية التعليق ولم يتسن الاتصال بالسفارة الروسية للحصول على تعقيب.

وذكرت الصحيفة أن أثينا أقدمت على هذه الخطوة بعد ما يعتقد أنها محاولات من الدبلوماسيين الروس لتقويض اتفاق أبرمته اليونان مع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة الشهر الماضى ينهى أزمة دبلوماسية مستمرة منذ عقود حول اسم مقدونيا.