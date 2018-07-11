اليوم.. المغرب يعلن اكتشاف كوكب جديد بالتعاون مع "ناسا"

وكالات الأنباء

قال مسؤول مغربى إن بلاده ستعلن، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف كوكب صغير جديد بالشراكة مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

وذكر زهير بنخلدون، مدير المرصد الفلكى " أوكايمدن" التابع إلى جامعة القاضى عياض حكومية بمدينة مراكش غرب، أن المرصد تمكن من اكتشاف كوكب صغير جديد قريب من الكرة الأرضية.

ولم يقدم المسؤول تفاصيل أخرى حول الموضوع، بانتظار المؤتمر الصحفى، مكتفيًا بالإشارة إلى أن المرصد قام برصد هذا الكوكب، قبل أن يبلغ وكالة الفضاء الأمريكية بالأمر.

ولفت إلى أن ناسا، التى تربطها علاقة شراكة بالمرصد المغربى، ستعقد الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم تفاصيل الاكتشاف.

وسبق المرصد "أوكايمدن"، الذى افتتح عام 2007، اكتشاف 7 كواكب بحجم كوكب الأرض فى فبراير 2017.

ورجحت وكالة الفضاء الأمريكية، فى بيان صدر آنذاك، احتمال وجود حياة على تلك الكواكب.