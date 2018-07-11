video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 يوليه 2018 07:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليوم.. المغرب يعلن اكتشاف كوكب جديد بالتعاون مع "ناسا"

الأربعاء، 11 يوليه 2018 06:01 ص
اليوم.. المغرب يعلن اكتشاف كوكب جديد بالتعاون مع "ناسا" العاهل المغربى الملك محمد السادس
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

قال مسؤول مغربى إن بلاده ستعلن، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف كوكب صغير جديد بالشراكة مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

وذكر زهير بنخلدون، مدير المرصد الفلكى " أوكايمدن" التابع إلى جامعة القاضى عياض حكومية بمدينة مراكش غرب، أن المرصد تمكن من اكتشاف كوكب صغير جديد قريب من الكرة الأرضية.

ولم يقدم المسؤول تفاصيل أخرى حول الموضوع، بانتظار المؤتمر الصحفى، مكتفيًا بالإشارة إلى أن المرصد قام برصد هذا الكوكب، قبل أن يبلغ وكالة الفضاء الأمريكية بالأمر.

ولفت إلى أن ناسا، التى تربطها علاقة شراكة بالمرصد المغربى، ستعقد الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم تفاصيل الاكتشاف.

وسبق المرصد "أوكايمدن"، الذى افتتح عام 2007، اكتشاف 7 كواكب بحجم كوكب الأرض فى فبراير 2017.

ورجحت وكالة الفضاء الأمريكية، فى بيان صدر آنذاك، احتمال وجود حياة على تلك الكواكب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البحرين تفتتح مشاركتها الـ40 فى منتدى أصيلة الثقافى الدولى بالمغرب

المغرب

اخبار المغرب

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

ناسا




لا تفوتك
"التعليم": نتيجة الثانوية العامة فى المدارس السبت المقبل

"التعليم": نتيجة الثانوية العامة فى المدارس السبت المقبل

وزير الرياضة: مكافأة الميدالية الذهبية للأولمبياد بمليون جنيه

وزير الرياضة: مكافأة الميدالية الذهبية للأولمبياد بمليون جنيه

محامى منى المذبوح يكشف كواليس الليلة الأولى لها بسجن النساء بعد الحكم عليها بـ 8 سنوات.. دخلت فى نوبة بكاء وترفض الحديث مع السجناء.. طالبت محاميها باستعطاف المصريين لمسامحتها.. ووالدتها تطلب ترحيلها للبنان

محامى منى المذبوح يكشف كواليس الليلة الأولى لها بسجن النساء بعد الحكم عليها بـ 8 سنوات.. دخلت فى نوبة بكاء وترفض الحديث مع السجناء.. طالبت محاميها باستعطاف المصريين لمسامحتها.. ووالدتها تطلب ترحيلها للبنان

فيديو وصور.. مافيا تهريب الآثار تحت المجهر بعد اكتشاف مدينة أثرية أسفل الأرض حاول لصوص سرقتها بالمنيا.. حملات أمنية لتمشيط المناطق المشتبه فيها.. وقاعدة بيانات عن المهربين وتعزيز الإجراءات بالمنافذ لمنع التهريب

فيديو وصور.. مافيا تهريب الآثار تحت المجهر بعد اكتشاف مدينة أثرية أسفل الأرض حاول لصوص سرقتها بالمنيا.. حملات أمنية لتمشيط المناطق المشتبه فيها.. وقاعدة بيانات عن المهربين وتعزيز الإجراءات بالمنافذ لمنع التهريب

ماتصدقش كل حاجة.. لهذه الأسباب لا تحتاج لهاتف بـ"رامات" كبيرة

ماتصدقش كل حاجة.. لهذه الأسباب لا تحتاج لهاتف بـ"رامات" كبيرة

أجمل أهداف كريستيانو رونالدو قبل ارتداء قميص يوفنتوس "فيديو"

أجمل أهداف كريستيانو رونالدو قبل ارتداء قميص يوفنتوس "فيديو"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة