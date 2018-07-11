اليوم.. افتتاح أعمال قمة حلف شمال الأطلسى فى بروكسيل

(أ ف ب)

تُفتتح أعمال قمة حلف شمال الأطلسى، اليوم الأربعاء فى بروكسل فى ظل أجواء متوترة إذ أنها رهن بمزاج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى يدعوه الأوروبيون إلى "تقدير" حلفائه.

وصرّح عدد من المسؤولين في الحلف لوكالة فرانس برس رفضوا الكشف عن اسمائهم أن كل شيء جاهز: الاعلان الختامي والمشاريع والالتزامات. وأشار أحدهم إلى أن "الأمر المجهول الوحيد سيأتى من جانب المشاركين".

وغادر ترامب واشنطن بمزاج عدواني مصرّحا بطريقته الاستفزازية أن لقاءه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين في هلسنكى قد يكون "أسهل" من قمة الأطلسى.

ويثير هذا السلوك غضب الأوروبيين.

وخلافا للهجة أسلافه اللبقة، خاطب رئيس الاتحاد الأوروبى دونالد توسك الثلاثاء ترامب ليعبر عن مدى الازعاج الذى تسببه انتقاداته اليومية ودعاه إلى "تقدير" حلفائه "لأن ليس لدى أمريكا الكثير منهم".

وذكر أيضا بأن أوروبا كانت "أول من تصرّف" بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 على الأراضي الأميركية.

- "محادثات صريحة" -

وبدا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ مستاء جدا من هذا التوتر ولم يخفِ توجسه من مجريات القمة. فقال "لن أفاجأ بأن تكون محادثات حادة النبرة، خصوصا في ما يخصّ النفقات على الدفاع".

وتعهد الحلفاء فى العام 2014 انفاق 2% من اجمالي الناتج المحلي لبلدانهم على شؤون الدفاع بحلول عام 2024، لكن حوالى 15 دولة عضو في الحلف بينها ألمانيا وكندا وايطاليا وبلجيكا واسبانيا لا يزال انفاقها على الدفاع تحت عتبة 1,4% في 2018 وستكون غير قادرة على احترام وعدها الأمر الذي يثير غضب ترامب.

وكتب الرئيس الأمريكى الثلاثاء على تويتر قبل مغادرته إلى أوروبا "دول حلف الأطلسى يجب أن تدفع أكثر، الولايات المتحدة يجب أن تدفع أقل. (هذا أمر) غير عادل إطلاقا".

وقال ستولتنبرج "آمل أن نتمكن خلال القمة من اجراء محادثات صريحة وصادقة حول الاختلافات فى وجهات النظر، لكن من واجبى أن أخفف تأثيرها على الحلف كى يبقى (هذا الأخير) حجر الأساس للأمن بين ضفتى الأطلسى".

- قبل بوتين -

ولم يرغب ستولتنبرج فى التعليق على فرضية الغاء - بناء على طلب ترامب - مناورات "ترايدنت جانكتشر" المقررة فى الخريف المقبل في النروج والتي من المتوقع أن تكون الأكبر في تاريخ الحلف منذ نهاية الحرب الباردة، بدافع أنها يمكن أن تعتبر تهديدا لروسيا وانها ستكلف كثيرا دافعي الضرائب الأمريكيين.

وألغى الرئيس الأمريكى لهذا السبب مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية بعد قمته مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

لكن ستولتنبرغ أكد أن الحلفاء يرغبون في الحصول على توضيحات حول نوايا ترامب قبل لقائه مع نظيره الروسى.

وقال "من الضروري جدا أن يلتقي الرئيس ترامب فلاديمير بوتين". وأضاف "سيكون بوسعنا مناقشة معه خلال القمة، العلاقة بين حلف الأطلسي وروسيا. من المهم أن يبقى الحلف موحدا".

وأوضح مصدر عسكري لوكالة فرانس برس أن انسحاب الولايات المتحدة من مناورات "ترايدنت جانكتشر" لن يجبر الحلف بالضرورة على الغائها.

ورأى ستولتنبرغ أن كل القرارات التي ستُتخذ خلال القمة تهدف إلى تعزيز قدرة الحلف على الردع". وقال "الحلفاء لا يجب أن يزيدوا انفاقهم لإرضاء الولايات المتحدة بل لأن ذلك يصبّ فى مصلحتهم".

وفي إطار المبادرة الأميركية "4x30"، ستتعهد دول حلف الأطلسي بأن تكون قادرة بحلول عام 2030 على نشر فى غضون 30 يوماً، 30 كتيبة آلية و30 سرب طائرات و30 سفينة مقاتلة لتتمكن من مواجهة عملية عسكرية لروسيا التى تُعتبر مهاجما محتملا.

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "أننا زدنا (مستوى) اعداد قواتنا في الخاصرة الشرقية ونأخذ قرارات لتقديم تعزيزات بسرعة عند الحاجة. كل ذلك يساهم في جعل ردعنا موثوق".