الغرفة التجارية: 25 % تراجعا فى مبيعات أجهزة التكييف و15% زيادة بأسعاره

كتب – إسلام سعيد

كشف عمر نصر عضو شعبة التكييف والتبريد بالغرفة التجارية فى القاهرة والسكرتير السابق للشعبة، حدوث تراجع فى مبيعات أجهزة التكييف هذا العام بنسبة بلغت 25 % قياسا على العام الماضى، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار كافة الأجهزة نتيجة زيادة سعر مدخلات الإنتاج.

وقال نصر لـ"اليوم السابع"، إن أسعار كافة الأجهزة ارتفعت هذا العام بنسب تراوحت ما بين 15 – 20 % بحسب الأنواع والشركات المنتجة، لافتا إلى أن هناك اتجاه لدى المواطن للشراء لكن ارتفاع الأسعار جعلهم يقبلون على شراء الأجهزة المستعملة.

وأشار نصر – وهو موزع معتمد لإحدى الشركات الكبيرة المنتجة لأجهزة التكييف والتبريد – إلى أن هناك ارتفاعا كبيرا فى طلبات التقسيط للأجهزة وهو ما لا تقبله الشركات وحتى الموزع لا يمكنه البيع بالتقسيط لأن المنتج لن ينتظره مدة التقسيط.

وبشأن متوسطات أسعار الأجهزة هذا العام، كشف نصر أن سعر تكييف 1.5 حصان يتراوح ما بين 6 إلى 8 آلاف جنيه والجهاز الـ 2.25 حصان من 9 آلاف وحتى 11 ألف جنيه بحسب الموديلات وسجل سعر التكييف 3 حصان من 11 وحتى 12.500 ألف جنيه.

وأوضح عضو شعبة التكييف والتبريد بالغرفة التجارية فى القاهرة، أن هناك عددا من الشركات المستوردة للأجهزة حرجت من السوق المصرى، لافتا إلى أن أسماء لشركات مجهولة تقوم بالاستيراد حاليا فى ظل تراجع فى عملية تجميع الأجهزة بسبب زيادة سعر مواد الإنتاج.