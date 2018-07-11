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الأربعاء، 11 يوليه 2018 09:18 ص
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الصين تكشف عن أول صاروخ تجارى متوسط الحجم يمكن إطلاقه للفضاء

الأربعاء، 11 يوليه 2018 08:55 ص
الصين تكشف عن أول صاروخ تجارى متوسط الحجم يمكن إطلاقه للفضاء صاروخ فضائى ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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كشفت الصين عن أول صاروخ تجارى متوسط الحجم يمكن إطلاقه إلى الفضاء بحلول عام 2020.

وقال "تشانج وو" الرئيس التنفيذى لشركة "لاند سبيس" المصنعة للصاروخ ومقرها بكين –فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء- أن السوق تعيش نقصا فى التزويد بالصواريخ متوسطة الحجم التى تعمل بالوقود السائل، وإن الصاروخ الجديد (زد كيو تو) يعمل بمحركات الميثان والأكسجين السائلين ويعد أقوى صاروخ تجارى من حيث قوة التشغيل فى الصين.

يشار إلى أن معظم صواريخ الإطلاق متوسطة الحجم المدرجة فى الخدمة فى مختلف البلدان تواجه سلسلة من المشاكل مثل التلوث، والتكلفة العالية، والتحضير الطويل، وقابلية إعادة التدوير، وإن الشركات العاملة فى المجال تسعى لمواجهة هذه التحديات الفنية والتكلفة.

 


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