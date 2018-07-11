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الصين تدعو أستراليا للتوقيع على مبادرة "الحزام والطريق"

الأربعاء، 11 يوليه 2018 07:55 ص
الصين تدعو أستراليا للتوقيع على مبادرة "الحزام والطريق" رئيس وزراء أستراليا مالكوم ترنبول
بكين (أ ش أ)
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دعا سفير الصين لدى أستراليا تشنج جينجى كانبرا إلى التوقيع على مبادرة "الحزام والطريق"، مؤكدا أنها ستستفيد من هذه المبادرة.

وقال جينجى – فى كلمة أمام منتدى حول مبادرة "الحزام والطريق" تم تنظيمه اليوم /الأربعاء/ بأستراليا ونقلتها وسائل إعلام صينية - إن الصين ستعمل مع الدول الأخرى لدعم التجارة الحرة والنظام التجارى متعدد الأطراف فى العالم.

وأضاف جينجى أن مخاوف أستراليا بشأن المكاسب التى يمكن تحقيقها من الانضمام للمبادرة غير صحيحة، حيث إن المبادرة تهدف إلى تحقيق نتائج مربحة لجميع الأطراف، وليس لها أى علاقة بالجغرافيا السياسية.

وتابع جينجى أن العلاقات التجارية والاستثمارية الوثيقة والقوية والروابط الشعبية بين الصين وإستراليا توفر الظروف اللازمة لكلا الجانبين لتعزيز التعاون فى مختلف المجالات.

وتهدف مبادرة "الحزام والطريق" التى اقترحتها الصين عام 2013 إلى بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا على طول المسارات التجارية القديمة لطريق الحرير.

 


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