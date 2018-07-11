السيطرة على حريق هائل نشب بمحطة وقود سيارات فى كوم حماده

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل بمحطة وقود سيارات بقرية خربتا التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة كوم حماده بنشوب حريق بمحطة وقود سيارات بناحية قرية خربتا بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بإحدى ماكينات ضخ الوقود للسيارات بمحطة وقود ملك "أحمد م ع" 45 سنة موظف. وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده وإخماده دون حدوث ثمة إصابات.

وبسؤال مالك المحطة المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بالماكينه المشار إليها وحدوث تلفيات بها ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وتم ندب خبراء قسم الأدله الجنائية لمعاينة محل الحريق فنيا، وتحرر المحضر اللازم المركز وجار العرض على النيابة العامة.