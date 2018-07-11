السيطرة على حريق هائل نشب بمحطة وقود سيارات فى كوم حماده

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل بمحطة وقود سيارات بقرية خربتا التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة.
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة كوم حماده بنشوب حريق بمحطة وقود سيارات بناحية قرية خربتا بدائرة المركز.
وانتقلت قوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق بإحدى ماكينات ضخ الوقود للسيارات بمحطة وقود ملك "أحمد م ع" 45 سنة موظف. وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده وإخماده دون حدوث ثمة إصابات.
وبسؤال مالك المحطة المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بالماكينه المشار إليها وحدوث تلفيات بها ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.
وتم ندب خبراء قسم الأدله الجنائية لمعاينة محل الحريق فنيا، وتحرر المحضر اللازم المركز وجار العرض على النيابة العامة.
ومن ناحية أخرى أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج فى مشاجرة لخلافات المصاهرة بقرية ببيان التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، اخطارا من مركز شرطة كوم حماده بحدوث مشاجره بقرية بيبان بدائرة المركز.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "عادل أ أ" 34 سنة زوجته "منى ا ع" 25 سنة والدته "هنيه م ا" 50 سنة ربة منزل طرف ثان "حمدي ع ا" 56 سنة عامل، وابنه أحمد 34 سنة تاجر شقيقه على 68 سنة تاجر، زوجة الثاني "شرين ع ا" 35 سنة ربة منزل جميعهم مقيمين بذات الناحية وذلك لخلافات بينهم بسبب المصاهرة قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب وإحداث إصابتهم بجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الإرتجاج.
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