السلطات الإيطالية تلقى القبض على مقدونى بتهمة الإرهاب

روما (أ ش أ)

ألقت الشرطة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن مقدونى (29 عاما) يدعى أجيم ميفتاروف للاشتباه فى تورطه فى قضايا إرهاب.

وقالت الشرطة ، وفقا لوكالة أنباء (آنسا) الإيطالية ، إن الرجل حاول تنفيذ عمل إرهابى ، مشيرة إلى أنه بتفتيش منزله تم العثور على طائرات بدون طيار وملابس عسكرية وهاتف يحتوى على دعاية جهادية.

وأوضحت الشرطة أن الرجل كان يعيش فى وحدة سكنية فى منطقة (تولفا) بالقرب من (فيتيربو) ، وأنها عثرت على ما يزيد عن 4 آلاف اتصال له بمسلحين حول العالم.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية الإيطالية قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، إخراج تونسى قدم إلى إيطاليا عام 2014 للدراسة إلا أنه ارتبط بعلاقات مع متشددين فى وقت لاحق.