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"الزراعة": طمأنة المواطنين وضرب المحتكرين أسباب قرار استيراد الأرز

الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:20 م
"الزراعة": طمأنة المواطنين وضرب المحتكرين أسباب قرار استيراد الأرز حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة
كتب سمير حسنى
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كشف الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن أسباب قرار استيراد الأرز، موضحًا أن الهدف جاء لطمأنة المواطنين وضرب المحتكرين فى مقتل.

 

وأشار فى مداخلة تليفزيونية، إلى أن المساحات المنزرعة حاليا تصل إلى 824 ألف فدان، بإنتاج 2.9 مليون طن، فى حين أن الاستهلاك يصل إلى 3 ملايين، أى أن الفجوة ليست بكبيرة، حيث تصل إلى 100 ألف فدان، علاوة على أنه يمكن تعويضها بالأصناف الجديدة عالية الإنتاجية، بالإضافة إلى وجود فائض من الموسم السابق بإجمالى 50 ألف طن، أى أن الفجوة الحقيقة تصل إلى 50 ألف طن فقط.

 

وعن أصناف وجودة الأرز المستورد، أكد "عبد الدايم"، أن جودة ونوعية الأرز المستورد يعود إلى وزارة التموين التى تتولى هذا الملف.

 


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