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الداخلية: مصرع 11 تكفيريًا فى العريش بمداهمات أمنية

الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:59 ص
الداخلية: مصرع 11 تكفيريًا فى العريش بمداهمات أمنية أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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قالت مصادر فى وزارة الداخلية ، أن أجهزة الأمن تمكنت من استهداف إحدي البؤر الإرهابيه بمنزل مهجور بحي العمران بدائرة ثالث العريش، وعقب تبادل إطلاق النيران لقي 11 عنصرا تكفيريا مصرعهم وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش وعبوتين ناسفتين تم تفكيكهما.

 

وكشفت التحريات والتحقيقات أن العناصر الإرهابية خططوا لاستهداف مؤسسات الدولة وتنفيذ أعمال تخريبية خلال الفترة المقبلة.

 
وأشارت التحقيقات إلى أن أفراد الخلية الإرهابية خططوا لارتكاب أعمال تخريبية في ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلا أن الضربات الاستباقية أسقطت المتهمين قبل تنفيذ الأعمال التخريبية.
 
وتشير المعلومات إلى تواصل العناصر المتطرفة مع قيادات إرهابية بالخارج توفر لهم الأموال لشراء السلاح والمتفجرات.
 
وتؤكد المعلومات أن هذه الضربات الأمنية تأتي ضمن سلسلة من الضربات الاستباقية التي تنتهجها وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي يشدد على محاصرة التنظيمات الإرهابية وحماية الوطن وصون مقدراته.

 


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