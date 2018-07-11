الداخلية: تسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالجوازات

كتب محمود عبد الراضي

اتخذت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية مجموعة من الإجراءات من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية التنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية .

جاء ذلك إطار سياسة وزارة الداخلية بمراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.