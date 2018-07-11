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الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:05 م
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الداخلية: تسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالجوازات

الأربعاء، 11 يوليه 2018 11:41 ص
الداخلية: تسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالجوازات مصلحة الجوازات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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اتخذت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية مجموعة من الإجراءات من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية التنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية .

 

جاء ذلك إطار سياسة وزارة الداخلية بمراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.


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