الجمعة.. الكرة الأرضية تشهد كسوفًا جزئيًا للشمس يستمر ساعتين و25 دقيقة

كتب محمود راغب

تشهد الكرة الأرضية يوم الجمعة المقبل 13 يوليو، كسوفًا جزئيًا للشمس غير مشاهد بسماء الوطن العربى، ويستمر ساعتين و25 دقيقة، وهو ثانى كسوف من ثلاثة خلال هذه السنة 2018.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن كسوف الشمس الجزئى سوف يرصد فى جزء صغير من شمال القارة القطبية الجنوبية "انتاركتيكا" وفى بعض الأجزاء من المناطق الساحلية لجنوب شرق أستراليا خلال الساعات بعد الظهر بالتوقيت المحلى.

وأشارت إلى أن كسوف الشمس يحدث فقط عندما يكون القمر فى المحاق، لأنه الوقت الوحيد الذى يمكن للقمر أن يتحرك أمام الشمس كما يشاهد من على الأرض.

وكشفت، أنه فى كل شهر يقع القمر فى المحاق، موضحة أنه لا يحدث كسوف للشمس شهرياً لأن مستوى مدار القمر حول الأرض يميل بمقدار 5 درجات بالنسبة لمستوى دوران الأرض حول الشمس، لذلك يعبر القمر شمال أو جنوب قرص الشمس ولا يحدث كسوف.

وتابعت: "خلال نصف الشهر يتحرك القمر أثناء دورانه حول الأرض إلى الشمال من دائرة البروج، وفى النصف الآخر إلى الجنوب من دائرة البروج".

جدير بالذكر، أن كسوف الشمس الجزئى يوم الجمعة سوف يتبعه خسوف كلى للقمر منتصف ذى القعدة الموافق 27 يوليو، وسيكون مشاهداً بسماء الوطن العربى.