الجبير: الدول العربية تؤيد إعلان رئيس الصين إقامة شراكة استراتيجية مع بكين

بكين(أ ش أ)

قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، اليوم الأربعاء، إن الدول العربية تؤيد إعلان الرئيس الصينى "شى جين بينج" إقامة شراكة استراتيجية مع الصين، والبدء فى البرنامج التنفيذى لبناء مبادرة "الحزام والطريق" التى ستربط مصالح الجانبين بما يعود على الجميع بالخير والنماء.

وأضاف الجبير -فى مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) على هامش الدورة الثامنة للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون الصينى العربي- أنه على مدار السنوات التى مضت ومن خلال هذا المنتدى المهم، تعمق التعاون العربى الصينى فى كافة المجالات وبوتيرة متسارعة، ما عزز التعاون والصداقة بين الجانبين.

وتابع الجبير أن الأمة العربية تقع فى ملتقى حضارات العالم، ما بين القارات الثلاث الآسيوية والأفريقية والأوروبية، ولهذا فإن الحضارتين العربية والصينية التقتا منذ زمن بعيد حيث ربط العرب التجارة بين الشرق والغرب.

وأشار الجبير إلى أن التعاون والصداقة العربية الصينية له جذور قديمة، حيث تشاركت الأمتان العربية والصينية فى طريق الحرير بحرًا وبرًا على مدى القرون الماضية، وهو ما أسهم فى زيادة التعاون والانفتاح وتبادل المصالح بين الطرفين، كما أنهما تؤمنان بمجموعة من المبادئ والقيم الدولية المشتركة.

ولفت إلى أن الدول العربية مجتمعة تقدر بشكل كبير أفكار الرئيس الصينى حول بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية، وما طرحه من مبادرات فى كلمة ألقاها فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى الثامن بالمنتدى، مضيفًا أن الفكرة الحيوية المتعلقة بالحزام والطريق ودورها فى الارتقاء بمستوى العلاقات العربية الصينية إلى فضاءات أرحب تجسد الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين القائمة على "التعاون الشامل والتنمية المشتركة والتوجه نحو المستقبل".

وأشاد الجبير بما تضمنته كلمة الرئيس الصينى من برامج ومبادرات تدعم الصناعة فى الشرق الأوسط والنهوض الاقتصادى والتى من شأنها توفير العديد من فرص العمل ودعم جهود إقامة روابط اقتصادية وتجارية ومالية واستثمارية قوية وفعالة.