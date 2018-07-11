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التموين: صرف سلع بقيمة 870 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات يوليو حتى الآن

الأربعاء، 11 يوليه 2018 04:00 ص
التموين: صرف سلع بقيمة 870 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات يوليو حتى الآن الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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أكد المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ صرف السلع المدعمة للبقالين بالمحافظات، تمهيدًا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف سلع بقيمة تقرب من 870 مليون جنيه فى 16 محافظة بالوجه البحرى حتى الآن، ضمن المقررات التموينية لشهر يوليو الجارى، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه القبلى.

 

وأضاف رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم التعاقد على شراء المنتجات والسلع الغذائية من خلال لجنة المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار أقل من التعاقد بشكل فردى لكل شركة، وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتوفير السلع خاصة الأساسية وطرحها بجانب العديد من السلع الأخرى بالبطاقات، حتى يكون لدى المواطن الحرية الكاملة فى الحصول على المنتجات وفقًا لرغبته واحتياجات أسرته بقيمة الدعم المخصص له بالبطاقات.

 

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم استيراد الأرز من الخارج بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث ستقوم الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة باستيراد الأرز للعمل على تأمين احتياجات البلاد من الأرز لعدة أشهر مثل باقى السلع الأساسية.

 


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جمال الشرقاوى

سلع مدعمة

الوجه البحرى




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