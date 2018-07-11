"التجمع": نتوافق مع المؤتمر والمحافظين وحماة الوطن لإعداد قوائم المجالس المحلية

كتب رامى سعيد

قال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، إن الحزب عقد عدة اجتماعات مع أحزاب المؤتمر والمحافظين وحماة الوطن، من أجل التنسيق لخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة، مشيرًا إلى أن المشاورات الأولى توافقت بشكل مبدئى على إعداد قوائم تضم مرشحى تلك الأحزاب.

وأوضح زكى، لـ"اليوم السابع"، أن هناك مشاورات أخرى تجرى مع حزب الوفد والأحزاب المدنية الأخرى، عادا الأحزاب القائمة على أساس دينى، لافتًا إلى أن حزب التجمع قرر خلال اجتماع أمانته المركزية على دعم المرشحين من خارج حزب التجمع إذا توافرت فيهم شروط النزاهة والوطنية، إذا لم يكن للحزب مرشحون فى تلك الدوائر الانتخابية.

وكان حزب التجمع قد دعا فى وقت سابق أمانات محافظاته، إلى اجتماع الأمانة العامة، لمعرفة تطور الأوضاع واستعداداتهم لخوض انتخابات المجالس المحلية المرتقبة.