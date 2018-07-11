video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 يوليه 2018 06:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التجمع": نتوافق مع المؤتمر والمحافظين وحماة الوطن لإعداد قوائم المجالس المحلية

الأربعاء، 11 يوليه 2018 05:00 ص
"التجمع": نتوافق مع المؤتمر والمحافظين وحماة الوطن لإعداد قوائم المجالس المحلية نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع
كتب رامى سعيد
إضافة تعليق

قال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، إن الحزب عقد عدة اجتماعات مع أحزاب المؤتمر والمحافظين وحماة الوطن، من أجل التنسيق لخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة، مشيرًا إلى أن المشاورات الأولى توافقت بشكل مبدئى على إعداد قوائم تضم مرشحى تلك الأحزاب.

 

وأوضح زكى، لـ"اليوم السابع"، أن هناك مشاورات أخرى تجرى مع حزب الوفد والأحزاب المدنية الأخرى، عادا الأحزاب القائمة على أساس دينى، لافتًا إلى أن حزب التجمع قرر خلال اجتماع أمانته المركزية على دعم المرشحين من خارج حزب التجمع إذا توافرت فيهم شروط النزاهة والوطنية، إذا لم يكن للحزب مرشحون فى تلك الدوائر الانتخابية.

 

وكان حزب التجمع قد دعا فى وقت سابق أمانات محافظاته، إلى اجتماع الأمانة العامة، لمعرفة تطور الأوضاع واستعداداتهم لخوض انتخابات المجالس المحلية المرتقبة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حزب التجمع بالمنوفية ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي

حزب التجمع: ننظم 75 فعالية ومؤتمرا لدعم السيسي فى الانتخابات الرئاسية

حزب التجمع

الاحزاب

انتخابات المجالس المحلية

المحافظين

حماة الوطن

الوفد




لا تفوتك
"التعليم": نتيجة الثانوية العامة فى المدارس السبت المقبل

"التعليم": نتيجة الثانوية العامة فى المدارس السبت المقبل

وزير الرياضة: مكافأة الميدالية الذهبية للأولمبياد بمليون جنيه

وزير الرياضة: مكافأة الميدالية الذهبية للأولمبياد بمليون جنيه

محامى منى المذبوح يكشف كواليس الليلة الأولى لها بسجن النساء بعد الحكم عليها بـ 8 سنوات.. دخلت فى نوبة بكاء وترفض الحديث مع السجناء.. طالبت محاميها باستعطاف المصريين لمسامحتها.. ووالدتها تطلب ترحيلها للبنان

محامى منى المذبوح يكشف كواليس الليلة الأولى لها بسجن النساء بعد الحكم عليها بـ 8 سنوات.. دخلت فى نوبة بكاء وترفض الحديث مع السجناء.. طالبت محاميها باستعطاف المصريين لمسامحتها.. ووالدتها تطلب ترحيلها للبنان

فيديو وصور.. مافيا تهريب الآثار تحت المجهر بعد اكتشاف مدينة أثرية أسفل الأرض حاول لصوص سرقتها بالمنيا.. حملات أمنية لتمشيط المناطق المشتبه فيها.. وقاعدة بيانات عن المهربين وتعزيز الإجراءات بالمنافذ لمنع التهريب

فيديو وصور.. مافيا تهريب الآثار تحت المجهر بعد اكتشاف مدينة أثرية أسفل الأرض حاول لصوص سرقتها بالمنيا.. حملات أمنية لتمشيط المناطق المشتبه فيها.. وقاعدة بيانات عن المهربين وتعزيز الإجراءات بالمنافذ لمنع التهريب

ماتصدقش كل حاجة.. لهذه الأسباب لا تحتاج لهاتف بـ"رامات" كبيرة

ماتصدقش كل حاجة.. لهذه الأسباب لا تحتاج لهاتف بـ"رامات" كبيرة

أجمل أهداف كريستيانو رونالدو قبل ارتداء قميص يوفنتوس "فيديو"

أجمل أهداف كريستيانو رونالدو قبل ارتداء قميص يوفنتوس "فيديو"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة