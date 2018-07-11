الإحصاء الأردنية: صغار السن يشكلون 34 % من المجموع الكلى للسكان

عمان (أ ش أ)

أفادت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، أن نتائج التعداد السكانى الأخير بينت أن نسبة صغار السن (أقل من 15 سنة) شكلت 34% من المجموع الكلى للسكان فى المملكة.

وأضافت الدائرة -فى بيان اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمى للسكان الذى يصادف غدا الأربعاء- أن الفئة العمرية 15-64 سنة بلغت نسبة 62%؛ وهم يشكلون مخزون القوى البشرية، فيما بلغت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) 4%.

وبلغ معدل الإعالة العمرية 61% لعام 2017، كما انخفض متوسط حجم الأسرة للسكان فى الأردن ما بين تعدادى 2004 و2015 بنسبة 11% (من 5.4 فردا إلى 4.82 فردا على الترتيب).