video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 يوليه 2018 04:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإحصاء الأردنية: صغار السن يشكلون 34 % من المجموع الكلى للسكان

الأربعاء، 11 يوليه 2018 04:00 ص
الإحصاء الأردنية: صغار السن يشكلون 34 % من المجموع الكلى للسكان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
عمان (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفادت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، أن نتائج التعداد السكانى الأخير بينت أن نسبة صغار السن (أقل من 15 سنة) شكلت 34% من المجموع الكلى للسكان فى المملكة.

وأضافت الدائرة -فى بيان اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمى للسكان الذى يصادف غدا الأربعاء- أن الفئة العمرية 15-64 سنة بلغت نسبة 62%؛ وهم يشكلون مخزون القوى البشرية، فيما بلغت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) 4%.

وبلغ معدل الإعالة العمرية 61% لعام 2017، كما انخفض متوسط حجم الأسرة للسكان فى الأردن ما بين تعدادى 2004 و2015 بنسبة 11% (من 5.4 فردا إلى 4.82 فردا على الترتيب).

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ملك الأردن يشارك غدا فى الملتقى الاقتصادى بمدينة صن فالى الأمريكية

ملك الأردن يعزى إمبراطور اليابان ورئيس الوزراء اليابانى بضحايا الفيضانات

الأردن يدين حادث إطلاق النار على أحد المراكز الأمنية السعودية

الاردن

اخبار الاردن

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

العاهل الاردنى

الاحصاء الاردنيه




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة