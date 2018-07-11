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الأرصاد: غدا طقس معتدل بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأربعاء، 11 يوليه 2018 10:05 ص
الأرصاد: غدا طقس معتدل بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس  معتدل على السواحل الشمالية  مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على الجنوب نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 34  والصغرى 24 درجة.

 

 


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