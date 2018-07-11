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الأربعاء، 11 يوليه 2018 01:07 م
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إصابة 10 أشخاص فى مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة فى البحيرة

الأربعاء، 11 يوليه 2018 11:41 ص
إصابة 10 أشخاص فى مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة فى البحيرة مشاجرة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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أصيب 10 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة فى مشاجرتين بقرية محلتصا التابعة لمركز شرطة شبراخيت وقرية الأمام مالك بمحافظة البحيرة.

 

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة شبراخيت بحدوث مشاجرة بناحية قرية محلتصا بدائرة المركز.

 

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "طرف أول" إبراهيم ا ا 23 سنة فوزية 27 سنة ربة منزل، نجلاء شقيقتى الأول 22 سنة طالبة و"طرف ثاني" راوية ه س31 سنة ربة منزل وشقيقتها فتحية 25 سنة ربة منزل، وجميعهم مقيمين بذات الناحية لخلافات بسبب الجيره وقام الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب وإحداث إصابتهم كدمات وسحجات.

 

و تم نقل المصابين لمستشفى شبراخيت العام وتم عمل اللازم لهم وغادروها تحت الحراسه اللازمة وبسؤال طرفى المشاجرة قرروا بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم المركز وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

كما تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون بحدوث مشاجرة بقرية الإمام مالك بدائرة المركز.

 

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من "طرف أول" حليم ج ج 62 سنة فلاح، سامى 20 سنة طالب، باشا نجلى الأول 19سنة طالب ومقيمين قرية النجاح مركز بدر، مصابين بسحجات وكدمات و"طرف ثان" محمد خميس ض ا 37 سنة عامل مصاب بجرح قطعى بالرأس، شقيقه كرم ومقيمان قرية الإمام مالك بدائرة المركز، وذلك لحدوث مشادة بين الثانى من الطرف الثانى يعمل لدى الطرف الأول بمزرعتهم بقرية الإمام مالك إثر خلاف بينهم على بعض الأعمال بالمزرعة وقيام الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها.

 

تم نقل المصابين من الطرفين لمستشفى وادى النطرون العام وتم عمل اللازم لهم وغادروها تحت الحراسة اللازمة.


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