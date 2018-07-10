"WE" و "أورنچ مصر" توقعان ثلاث اتفاقيات لخدمات التراسل والاتصالات الدولية

كتبت – هبة السيد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE و شركة أورنچ مصر اليوم، عن تجديد اتفاقية خدمات الاتصالات الدولية الموقعة فى يناير 2015 لمدة أربع سنوات جديدة، حيث تمتد الاتفاقية الجديدة إلى ديسمبر 2022 ومن المتوقع أن تساهم بإجمالى إيرادات مقدرة بأربعة مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات WE، كما تمكن الاتفاقيات شركة اورنج مصر من الاستمرار فى تقديم أفضل العروض والخدمات الدولية لعملائها.

كما وقعت الشركتان اتفاقاً جديداً لخدمات التراسل والبنية التحتية ليسرى حتى ديسمبر 2021، ويسهم الاتفاق بإيرادات تقدر بـ 1.5 مليار جنية للشركة المصرية للاتصالات WE بينما يمكن شركة اورنچ من تطوير الخدمات المقدمة لعملائها.

وأخيراً وقعت الشركتان اتفاقا أوليا ملزما لتقديم خدمات الترابط البينى للخدمات الصوتية للمحمول ويهدف الاتفاق إلى وضع الأطر الخاصة بتحقيق الترابط بين الشركتين ويعد ذلك خطوة مهمة للشركة المصرية للاتصالات WE لإتمام كافة الاتفاقات الخاصة بالترابط البينى للمحمول.

وصرح المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات WE :"إن توقيع هذه الاتفاقات مع اورنچ يدعم علاقة الشراكة بين الشركتين ويعكس مكانة أورانج مصر كشريك استراتيجى للشركة المصرية للاتصالات WE ، حيث تعتمد استراتيجيتنا على إبرام اتفاقيات طويلة الأمد مع المشغلين المحليين فى خدمات التراسل والبنية التحتية وكذلك فى خدمات الاتصالات الدولية، مما يؤمن إيرادات تلك الخدمات على المدى الطويل تزامناً مع منح عملائنا من المشغلين المحليين عروض تنافسية تجارياً وفنياً تلبى جميع احتياجاتهم.

وتعد اتفاقية الترابط البينى للمحمول خطوة هامة ، حيث توفر الإطار المحاسبى لتكاليف الترابط وتساهم فى تحسين هامش الربح لخدمات المحمول".

ومن جانبه، صرح المهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة اورنچ مصر:نحن سعداء بالتوصل لاتفاق طويل الامد مع الشركة المصرية للاتصالات WE بخصوص خدمات البنية الأساسية والاتصالات الدولية والترابط البينى التى سيكون لها أثر ايجابى على مؤشرات أعمال الشركة، فتلك الاتفاقيات ستمكن شركة اورنچ من الاستمرار فى ريادتها فى تقديم خدمات الاتصالات ونقل البيانات بجودة وسرعات عالية لعملائها فى السوق المصرى وذلك توافقاً مع استراتيجية الشركة خاصة بعد تقديم خدمات الجيل الرابع (G4) والتى كنا سباقين فى اطلاقها مؤخراً، وتعتز اورنچ بعلاقتها الطيبة الممتدة مع كافة الشركات والجهات فى قطاع الاتصالات بوجه عام والشركة المصرية للاتصالات WE بوجه خاص باعتبارها مقدم خدمات البنية الاساسية الرئيسى فى مصر".