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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:56 م
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5 رسائل أمنية من وزير الداخلية فى لقائه مع نظيره الأنجولى ..تعرف عليها

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 06:23 م
5 رسائل أمنية من وزير الداخلية فى لقائه مع نظيره الأنجولى ..تعرف عليها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مع نظيره الأنجولى
كتب محمود عبد الراضى
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العديد من الرسائل الأمنية، حرص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على توجيهها، خلال لقائه مع أنجلو دى باروس دافيجا وزير داخلية جمهورية أنجولا.

ويبرز "اليوم السابع"، أبرز الرسائل الأمنية لوزير الداخلية، بالتزامن مع النجاحات الأمنية التي تحققها الوزارة فى كافة المجالات لإعادة الهدوء للبلاد.

- الداخلية حريصة على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الأفريقية الشقيقة.

- تعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات مع الأجهزة الأمنية الأفريقية الشقيقة.

- دعم أجهزة الأمن فى الدول الأفريقية الشقيقة إدراكاً لحجم التحديات الأمنية الملقاة على عاتقها.

 - المعطيات الحالية تستلزم تضافر الجهود الدولية لمحاصرة كافة الظواهر السلبية الناجمة عن إنتشار الإرهاب.

- إجراءات أمنية استباقية تهدف إلى تفكيك الخلايا الإرهابية وإحباط عملياتها قبل تنفيذها .


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