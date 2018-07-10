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وكالة إيطالية: مصر تصدر الغاز الطبيعى لدول الاتحاد الأوروبى نهاية 2018

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:40 م
وكالة إيطالية: مصر تصدر الغاز الطبيعى لدول الاتحاد الأوروبى نهاية 2018 الغاز الطبيعى - أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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قالت وكالة "نوفا" الإيطالية إن مصر تبدأ تصدير الغاز الطبيعى الى دول الاتحاد الأوروبى بحلول نهاية عام 2018.

وأشارت الوكالة، إلى أن فائض انتاج الغاز الطبيعى فى مصر سيبلغ نحو مليار قدم مكعب يوميا،ونقلت الوكالة قول رئيس اتحاد مستهلكى الغاز الطبيعى المسال محمد سعد الدين "مصر مصممة على احترام العقود الموقعة لتصدير الغاز الى دول الاتحاد الاوروبى".

وكان الاتحاد الأوروبى أعرب عن استمرار دعمه لمصر لتصبح مركز إقليمى للغاز فى ظل استخدام محطات إسالة الغاز، فى كل من إدكو ودمياط لتصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضحت الوكالة: "يوجد فى مصر 29 محطة معالجة غاز ومحطتى تسييل الغاز الطبيعى (إدكو ودمياط)، والبنية التحتية الأولى من إجمالى السعة بالإضافة إلى القطارات تبلغ 7.2 مليون طن مكافئ سنويا، وهناك خططا للإنتاج بحلول عام 2020 والتى تتزامن مع الازدهار لحقل ظهر، منها محطة بسعة 5 ملايين طن مكافئ سنويا إلى 80% مملوكة لشركة يونيون فينوسا للغاز، وهى مشروع مشترك بين شركة الغاز الإسبانية وشركة إينى الإيطالية، و20% المتبقية من الشركات الحكومية المصرية، كما تمتلك مصر وحدتى تخزين وإعادة توضيب عائمة (Fsru) بسعة قصوى تبلغ 1.3 مليار متر مكعب فى اليوم".

 


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