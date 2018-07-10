وصول رئيس ومعاون مباحث حدائق القبة لنظر تجديد حبسهما فى واقعة وفاة مواطن

كتب عامر مصطفى

أودع حرس محكمة شمال القاهرة بالعباسية، ضابطين و4 أمناء شرطة من قوة قسم حدائق القبة، حجز المحكمة تمهيدا لعرضهم أمام قاضى المعارضات، لنظر تجديد حبسهم بجلسة اليوم، وذلك فى اتهامهم باستعمال القسوة مع مواطن أثناء احتجازه داخل القسم.

وكان قاضى محكمة مستئانف حدائق القبة، قرر فى وقت سابق، تجديد حبس رئيس ومعاون مباحث و4 أمناء من قسم حدائق القبة فى واقعة وفاة مواطن داخل حجز القسم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الواقعة.

وكانت نيابة غرب القاهرة الكلية، قررت حبس 4 أمناء شرطة من قوة قسم حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة مقتل مواطن داخل حجز القسم، وذلك لاتهامهم باستعمال القسوة والعنف وتعذيب المجنى عليه ما أفضى لوفاته، والتزوير فى محرر رسمى.

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 من أمناء شرطة قسم حدائق القبة، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم فى واقعة مقتل محتجز داخل قسم الحدائق.

فيما قررت جهات التحقيق المختصة فى وقت سابق، حبس رئيس مباحث ومعاون مباحث قسم حدائق القبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التعذيب لاحتجازهما مواطن بدون وجه حق، واستعمال القسوة، كما أمر بضبط وإحضار 4 من أمناء وأفراد قوة الضبط.

ووجهت النيابة اتهامات لرئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة "تامر.ف" ومعاون مباحث القسم "أحمد.ع" فى واقعة مقتل المحتجز، ونسبت النيابة للضابطين اتهامات باستعمال القسوة والعنف وتعذيب المجنى عليه ما أفضى لوفاته، والتزوير فى محرر رسمى.

واستمعت النيابة العامة لضباط وأفراد الشرطة المتواجدين خلال وقت الحادث، وكذلك قوة الضبط، وذلك على سبيل الاستدلال، والذين أكدوا أنه تم القبض على المتهم الساعة السابعة مساء، وتم اصطحابه للقسم، وهناك تعرض لحالة هياج شديد وقئ وعلى الفور تم نقله للمستشفى.