وزير النقل للنواب: مناقصة لتصنيع 1300 عربة سكة حديد.. وحاسبوني فى 2019

كتب محمود حسين

أكد المهندس هشام عرفات، وزير النقل، أن شهر أغسطس المقبل سيشهد الإعلان عن نتيجة المناقصة التى أجرتها الوزارة لتصنيع 1300 عربة سكك حديدية جديدة كلها بمواصفات الـ vip استاليس استيل، بينهم 700 بنظام تهوية ديناميكية، و100 عربة نوم، و300 عربة مكيفة للدرجتين الأولي والثانية، و200عربة مكيفة للدرجات المميزة للمرة الأولى، منوها لدخولها العمل خلال 4 سنوات من تاريخ توقيع العقد، على أن يتم خلال تلك المدة دخول عربات شهرية للعمل.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم، أن تكلفة العربات الجديدة مليار و200 مليون يورو"23 مليار جنيه، بوضع شرط أن يتم التصنيع وفق المواصفات التى وضعتها لجنة شكلتها الوزارة، بعضوية ممثلين عن السكك الحديدةية، و أساتذة جامعات، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وباشتراط 40 ٪ تصنيع مصري فى مصانع الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وعمل ورشة للصيانة فى أبو زعبل وأبو راضي.

واستطرد الوزير: "سنجد طفرة كبيرة فى السكك الحديدة، والمواطنون ستجدها نفذت بالتوقيتات التى سبق وأعلنت، وبلا مبالغة سنجد سكك حديدية مختلفة نهاية 2019، وابدأوا حاسبونى من نوفمبر 2019".