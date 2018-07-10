وزير المالية: الإصلاح الاقتصادى يوفر موارد لمواجهة الفقر

كتب : مصطفى عبد التواب

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تجربة الإصلاح فى مصر تعتمد على العامل البشرى وضخ الاستثمارات فى قطاعى الصحة والتعليم، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات التي تدفع نحو زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتساعد على تطبيق إجراءات الإصلاحات الاقتصادى.

وأضاف معيط خلال كلمته بمؤتمر حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية فى افريقيا "أهداف التنمية المستدامة وتنمية الموانئ"، أن تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 يتطلب تعزيز الشراكة الدولية والتعاون بين المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأمم المتحدة.

وأوضح وزير المالية أن الاصلاح الاقتصادى هو ما يحقق توفير الموارد لمواجهة الفقر، مشيرًا إلى أن الوفاء بالالتزامات أثر على أهداف أخرى مثل التعليم والصحة، مشددًا على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب انحصار العجز وخفض مستوى الدين، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الانمائية الإفريقية 2063 تضع الخطة الإنمائية تحرر افريقيا من الاستعمار وتركز على تطوير الجوانب الاقتصادية، مؤكدًا أن أجندة 2063 تخلق فرص لأفريقيا لتعزيز الأهداف الانمائية وتجعلها تحقق تنمية مستدامة شاملة.