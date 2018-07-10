وزير العدل يستقبل الرئيس الإقليمى للخدمات المالية بالبنك الدولى

كتب إبراهيم قاسم

استقبل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بمقر مكتبه اليوم الثلاثاء، ناجى بن حسين، الرئيس الإقليمي للخدمات المالية والقدرة التنافسية لمنطقتي الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا بالبنك الدولى والوفد المرافق له .

استعرض وزير العدل خلال الاجتماع ما تم اتخاذه من قبل وزارة العدل من اجراءات بشأن النهوض بمؤشرات البنك الدولى الثلاثة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال وهى (مؤشر تسجيل الملكية ، مؤشر إنفاذ العقود ، مؤشر تسوية حالات الإعصار).

كما تناول الجانبان خلال الاجتماع أيضاً سبل التعاون المشترك للنهوض بالمؤشرات الثلاثة سالفة البيان من خلال الإستفادة من الخبرات الدولية المتراكمة لدى البنك الدولى فى تلك المجالات بما يعزز ترتيب مصر فى التقرير السنوى الصادر عن مجموعة البنك .

وأثنى ناجى بن حسين على ما اتخذته وزارة العدل من إجراءات إصلاحية بشأن المؤشرات الثلاثة .

واتفق الطرفان فى هذا الشأن على عقد مزيد من اللقاءات بين مسئولى الوزارة المعنيين بالإصلاحات المتعلقة بالمؤشرات مع خبراء البنك .

حضر اللقاء المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل وعدد من مساعدى الوزير المعنيين .