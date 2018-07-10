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الثلاثاء، 10 يوليه 2018 02:46 م
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وزير الزراعة: 4 محاور للتنمية الشاملة فى مشروع الـ 1.5 مليون فدان

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 01:56 م
وزير الزراعة: 4 محاور للتنمية الشاملة فى مشروع الـ 1.5 مليون فدان الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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 قال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تسعى  دائما للعمل من خلال محاور رئيسية فى مشروع  لـ1.5 مليون فدان، من خلال تحديد حجم الموراد المائية الفعلية والجدوى الاقتصادية والتركيب المحصولى.
 
وأوضح وزير الزراعة فى مؤتمر صحفى، أنه يتم إعداد  قوافل إرشادية لتقديم الخدمة المطلوبة لأراضى المشروع ونوعية الأراضى والظروف المناخية بداية من اختيار "البئر الجوفى" لتشجيع المستثمر ليقود تجربة الاستصلاح.

وأكد وزير الزراعة، أنه يتم التوسع فى سلاسل القيمة المضافة  للمنتجات الزراعية عالية القيمة مثلا النبات العطرية والطبية عالية القيمة الاقتصادية، ووضع برامج من بداية الزراعة وحتى الإنتاج والتسويق لتحقيق  سعر مناسب.


 

 

 


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