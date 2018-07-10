وزير الزراعة: غير راض عن أداء التعمير بسب الإطالة فى حصول المستثمر على عقود

كتب عز النوبى - تصوير احمد معروف

أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم وضع إدارة جديدة تسعى لفض الاشتباك وتضارب القرارات فى تقنين وضع اليد، مضيفا أن هناك عدم رضا عن إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.

وقال وزير الزراعة خلال المؤتمر الصحفى، إنه يوجد شكاوى كثيرة من المستثمرين لتعرضهم إلى الإطالة فى الحصول على عقود حق الانتفاع بالنسبة لتمليك الأراضى، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين لخوض تجربة الاستصلاح الأراضى، ولابد من مراجعة توزيع الأراضى التى يحصل عليه من لديهم خبرة فى الإنتاج الزراعى للشباب صغار المزراعين.

وتابع ، أن هناك برامج تنفيذية للتنمية بشمال سيناء وجنوب سيناء والمناطق الحدودية لأنها جزء من الامن القومى المصرى سواء فى التنمية الزراعية ، والإنتاج الحيوانى.