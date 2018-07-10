وزير الزراعة: تخصيص 2.6 مليار جنيه لدعم المشروعات الزراعية

قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وافق على تخصيص دعم المشروعات الزراعية هذا العام بمبلغ 2 مليار و600 مليون جنيه.

وأكد وزير الزراعة خلال المؤتمر الصحفى، إنه سيتم مراجعة أغلب القوانين بوزارة الزراعة خلال الفترة القادمة التى ترجع إلى السبعنيات من القرن الماضى، وقد تم تعين مستشار قانونى لوزير الزراعة لفلترة هذة القوانين، بالإضافة إلى عمل قاعدة بيانات تحتاج إلى تحديث وتصحيح ومنذ 10 سنوات تم تشكيل لجنة لبحث حجم الأنشطة على الأراضى الصحراوية والرزاعية فى مصر، وتلك القاعدة ستقوم بمراجعة جميع الزمام الزراعى لتلك الأراضى.



