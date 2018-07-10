video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 10 يوليه 2018 04:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الإيطالى يزور القاهرة قريبا

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 03:52 م
وزير الخارجية الإيطالى يزور القاهرة قريبا سامح شكرى
كتبت فاطمة شوفى
إضافة تعليق
أعلن وزير الخارجية الإيطالى إينزو مويفيرو ميلانيزي، اليوم، الثلاثاء، أنه بصدد القيام بزيارة رسمية لمصر فى القريب العاجل، فى زيارة هى الأولى لوزير إيطالى منذ مقتل طالب الدكتوراه الإيطالى جوليو ريجينى مطلع  2016.
 
 
 
وقال مويفيرو، إن "إيطاليا ستتابع بإصرار وعناية تطورات التحقيق فى مأساة مقتل ريجينى فى 2016، ولكن فى الوقت نفسه نعتزم الحفاظ على علاقات تعاون فعالة مع بلد الأهرامات."
 
 
 
 
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيطالى فى معرض رده حول الخطوط العريضة لبرنامجه الوزارى أمام لجنة مشتركة من لجان الشئون الخارجية والهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالى.
 
 
 
ووفقا لوكالة نوفا الإيطالية، شدد مويفيرو أيضا على أهمية الحفاظ على علاقات تعاون "فعالة" مع مصر، واضعا فى الاعتبار الدور المهم الذى قد تلعبه مصر فى الملف الليبي، قائلا "بالنظر إلى رقعة الشطرنج الليبية، من المهم أيضًا الحفاظ على علاقة تعاون فعالة مع مصر بنهاية التحقيقات فى مقتل ريجيني وفيما يتعلق بدور بالغ الأهمية الذي يمكن أن تلعبه مصر فى الملف الليبى."
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المتحدث باسم الخارجية ينشر صور مشاركة سامح شكرى بالملتقى العربى الصينى ببكين

مصر

إيطاليا

وزير خارجية إيطاليا

ريجيني

ربجينى




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة