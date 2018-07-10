وزير الخارجية الإيطالى يزور القاهرة قريبا

كتبت فاطمة شوفى

أعلن وزير الخارجية الإيطالى إينزو مويفيرو ميلانيزي، اليوم، الثلاثاء، أنه بصدد القيام بزيارة رسمية لمصر فى القريب العاجل، فى زيارة هى الأولى لوزير إيطالى منذ مقتل طالب الدكتوراه الإيطالى جوليو ريجينى مطلع 2016.

وقال مويفيرو، إن "إيطاليا ستتابع بإصرار وعناية تطورات التحقيق فى مأساة مقتل ريجينى فى 2016، ولكن فى الوقت نفسه نعتزم الحفاظ على علاقات تعاون فعالة مع بلد الأهرامات."

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيطالى فى معرض رده حول الخطوط العريضة لبرنامجه الوزارى أمام لجنة مشتركة من لجان الشئون الخارجية والهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالى.

ووفقا لوكالة نوفا الإيطالية، شدد مويفيرو أيضا على أهمية الحفاظ على علاقات تعاون "فعالة" مع مصر، واضعا فى الاعتبار الدور المهم الذى قد تلعبه مصر فى الملف الليبي، قائلا "بالنظر إلى رقعة الشطرنج الليبية، من المهم أيضًا الحفاظ على علاقة تعاون فعالة مع مصر بنهاية التحقيقات فى مقتل ريجيني وفيما يتعلق بدور بالغ الأهمية الذي يمكن أن تلعبه مصر فى الملف الليبى."