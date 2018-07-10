وزيرة الصحة تؤكد التزام الوزارة الكامل بتحمل تكلفة "البورد المصرى"

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تكفل الوزارة بشكل كامل بتحمل تكلفة تدريب الأطباء الملتحقين بـ"البورد المصري" و"الماجستير" و"الدكتوراه" .

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع الدكتور ياسر سليمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، والدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة، والدكتور أسامة الشاذلى أمين عام التخصصات الطبية.

وقالت "زايد" خلال الاجتماع إن الوزارة ستتعامل مع أطباء الوزارة المقبولين فى درجة "البورد المصرى"، التى تنفذها الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، مثل معاملة أطباء الزمالة المصرية من حيث تكفل الوزارة بمصاريف الدراسة، والتفرغ للتدريب، بالإضافة لصرف الأطباء العاملين بالوزارة لمستحقاتهم المالية من جهة عملهم الأصلية، بموجب موافقة صادرة لكل طبيب من إدارة المنح والبعثات.

وشددت وزيرة الصحة والسكان على توفير كل سبل الدعم للأطباء وكل المشاركين فى عملية تقديم الخدمة الطبية، حرصاً من الدولة على تقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصرى.