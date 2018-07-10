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ناشطون سوريون: اشتباكات عنيفة بين داعش وفصائل مسلحة على محاور بريف درعا الغربى

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 08:10 ص
ناشطون سوريون: اشتباكات عنيفة بين داعش وفصائل مسلحة على محاور بريف درعا الغربى اشتباكات - أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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أفاد ناشطون سوريون بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين تنظيم "داعش" الإرهابى وفصائل مقاتلة على محاور فى محيط منطقتى حيط وسحم الجولان بريف درعا الغربى.

وأضاف الناشطون - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية صباح اليوم الثلاثاء، أن نحو 4 آلاف شخص، بينهم مئات الأطفال والنساء نزحوا من مناطق سيطرة داعش نحو الحدود مع الجولان وسط ظروف إنسانية عصيبة.

ويأتى هذا فى الوقت الذى أفادت فيه مصادر رسمية سورية بأن الجيش السورى سيطر على المناطق الحدودية مع الأردن ضمن الحدود الإدارية لمدينة درعا الممتدة من جنوب طيسيا بريف درعا الجنوبى الشرقى مرورا بمعبر نصيب وتلة الدفاع الجوى وصولا إلى قرية زيزون بريف درعا الشمإلى الغربى.

 


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