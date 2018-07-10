نائب الرئيس السودانى يوجه بالاهتمام بالأمن والعودة الطوعية للنازحين فى دارفور

الخرطوم (أ ش أ)

وجه النائب الأول للرئيس السودانى، رئيس مجلس الوزراء القومى، الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، بالاهتمام بالأمن والاستقرار وتفعيل الأجهزة الأمنية والرسمية للمحافظة على من ما تحقق، والاهتمام بالعودة الطوعية وتوطين النازحين وتوفيق أوضاعهم وفق الخيارات المطروحة، فى إقليم دارفور.

وقال وإلى شمال دارفور، الشريف عباد - عقب لقائه نائب الرئيس اليوم الاثنين بالقصر الرئاسى بالخرطوم - إن النائب الأول وجه كذلك بالاهتمام بالموسم الزراعى وإعطائه الأولوية، وتذليل العقبات وتفعيل دور المزارعين وإيصال التقاوى وتوفير مدخلات الإنتاج لإنجاح الموسم.

وقال عباد، إن النائب دعا حكومة الولاية إلى الاهتمام بمعاش الناس وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، كما وجه الجهات المختصة فى برنامج (زيرو عطش) بالعمل فى مشروعات ولاية شمال دارفور، فضلاً عن توفير الكهرباء لمدن الولاية.

وفى سياق متصل، بحث نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والتنموية بولاية غرب دارفور، وما يتعلق بالموسم الزراعى ، وتأمينه وتعزيز العودة الطوعية والأداء التنفيذى لحكومة الولاية.

وأوضح وإلى الولاية، حسين يس حمد - فى تصريحات صحفية عقب لقائه بنائب الرئيس اليوم الاثنين بالخرطوم - أن الاجتماع تناول سير عملية جمع السلاح والعربات غير المقننة، وقرار الولاية بإطلاق نفير نهضة غرب دارفور وتكوين لجنه عليا لهذا الأمر.

وأكد الوإلى أن الولاية تشهد تعافيا أمنيا كبيرا، ومقدمة على مرحلة إنتاج وفير وفقا لما خطط له للموسم الزراعى.