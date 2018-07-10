نائب التربية والتعليم يزور طلاب االثانوية المشاركين بمسابقة الباحثون الشباب

كتب محمود طه حسين

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، قام بزيارة تفقدية ومفاجئة اليوم للمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وذلك لمتابعة ورش عمل مسابقة "الباحثون الشباب لطلاب المرحلة الثانوية"، والتى بدأت فعالياتها فى الفترة من الجمعة 6/7/2018 وحتى الثلاثاء 10/7/2018.

وأعرب الدكتور محمد عمر عن سعادته بتواجده بين الطلاب والطالبات المتقدمين بأبحاثهم للمسابقة من جميع المحافظات فى بداية كلمته مرحبا بهم جميعا بالمدينة التعليمية، شاكراً الطلاب والطالبات على جهودهم فى مجال البحث العلمى، وقام بتشجيعهم وتحفيزهم على الاستمرار فى الابتكار والإبداع فى هذا المجال، مشيرًا إلى أنه من أهم الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الدولة الحالية هو الاهتمام بتطوير البحث العلمى، وبناء الإنسان المصرى الحديث.

وتحدث عمر مع الطلاب فى المجالات العلمية التى تستهدفها المسابقة، وهى التكنولوجيا فى الهندسة، والطاقة والغذاء والزراعة، والطب والأحياء، والإعلام، والابتكار المصرفى، واصفا تلك المجالات بأنها ضمن احتياجات الدولة الفعلية فى المرحلة الحالية لإحداث النقلة الاقتصادية والعلمية السريعة للنهوض بالدولة، مطالبا الطلاب والطالبات أن يضعوا حلمهم أمام أعينهم ويعملون طوال الوقت بجد واجتهاد لتحقيقه، خاصة أنهم تم اختيارهم بعناية لتأهيلهم وتدريبهم من خلال ورش العمل المقامة طوال أيام المسابقة لمساعدتهم على معرفة الطريقة العلمية الصحيحة لآليات عمل البحث العلمى، وتأهيلهم لدخول المسابقة بعد دراسة أبحاثهم بعناية، واختيار الأبحاث الفائزة لتدخل بالفعل مجال التنفيذ، لكى تستفيد منها الدولة فى كل المجالات الزراعية، والصناعية، والتكنولوجية والعلمية، والصحية وغيرها، كما وجه عمر الطلاب إلى أن هذه المسابقة ليست النهاية لأبحاثهم ولكنها البداية على الطريق الصحيح للمستقبل المشرق لهم ولوطنهم الغالى مصر، وحثهم على العمل الدءوب بجد واجتهاد وضمير لتحقيق كل ما يحلمون به، ناصحًا الطلاب بتطوير ذاتهم وتدريب أنفسهم، لمواكبة كل ما هو جديد فى مجال البحث العلمى.

وأكدت الدكتورة يسرا علام مستشار الوزير للتسويق والترويج، أن الهدف من التدريب هو أن يصبح الطلاب والطالبات قادرين على توضيح الخصائص الأكاديمية للكتابة، واستنتاج مفهوم الأمانة العلمية، وتطبيق قواعد التوثيق العلمى، وإعادة صياغة الأفكار العلمية، واستنتاج مكونات الورقة البحثية، وأيضاً التمكن من مهارات كتابة أدبيات البحث، كما أشادت علام بالطلاب والطالبات المشاركون فى ورش العمل والمسابقة خلال الأيام القليلة الماضية، ووصفتهم بأنهم مثال للالتزام الأخلاقى والإجتماعى تجاه زملائهم ومشرفيهم ومثال للتفوق العلمى والبحثى فى مجالات عديدة، متمنية لهم جميعاً النجاح والتفوق وتحقيق آمالهم وأحلامهم.

وفى نهاية الزيارة تم التقاط مجموعة من الصور التذكارية والجماعية مع الدكتور محمد عمر نائب الوزير، والقائمين على المسابقة وورش العمل.