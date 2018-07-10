موجز الساعة 6.. الداخلية تحبط تهريب 483 قطعة أثرية واكتشاف مدينة أثرية بالمنيا

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تكريم الرئيس السيسي أبطال بطولة البحر المتوسط، وإحباط تهريب 483 قطعة أثرية، واكتشاف مدينة أثرية بالمنيا، والعثور على 3 أطفال مذبوحين قرب فيلا مهجورة بالمريوطية، وإعلان يوفنتوس التعاقد رسميا مع كريستيانو رونالدو..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..





أقامت رئاسة الجمهورية حفل تكريم لأبطال دورة البحر المتوسط، صباح اليوم، والتى أقيمت بإسبانيا، وحقق خلالها اللاعبون المركز الخامس برصيد 45 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 18 ذهبية و11 فضية و 16 برونزية .

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة جديدة لتهريب القطع الأثرية والكنوز الخالدة لخارج البلاد، من قبل مافيا تهريب الآثار، للتوصل لمدينة أثرية بالكامل تحت الأرض بمحافظة المنيا.





أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات ضريبة التصرفات العقارية التى وافق عليها مجلس النواب بصفة مبدئية تستهدف سد ثغرات التهرب من سداد الضريبة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة المتعلقة بالتصرفات فى الوحدات العقارية والفيلات والأراضى.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى تهمة طلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.





قالت وكالة "نوفا" الإيطالية إن مصر تبدأ تصدير الغاز الطبيعى الى دول الاتحاد الأوروبى بحلول نهاية عام 2018.

قال هشام عرفات وزير النقل، أنه بنهاية عام 2020 سيتم الانتهاء من مشروع الخط الثالث للمترو، والذى سيستفيد منه 380 ألف مواطن يوميا.





تضمن المؤتمر الصحفى للدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى العديد من التصريحات الهامة حول طرح استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ويأتى على رأسها وعد من الوزير لمحتكرين الأرز هذا العام بالندم؛ إذ حذر من حلقات الوسيط التى تعمل على تخزين الأرز، بهدف تحقيق أرباح للتلاعب بقوت الشعب " قائلا : " هيندموا " ، لافتا إلى انخفاض أسعار الأرز مع دخول المنتج المحلى الجديد خلال سبتمبر المقبل.

أكد هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، أنه لن يكون هناك زيادة فى أسعار تذاكر السكك الحديدية إلا بعد تحسين الخدمات المقدمة فى هذا المرفق، مضيفا:"هناك لغط سائد بشأن الأسعار، ولكن هدفنا أن تكون أسعار تذاكر السكك الحديدية مرتبطة بتحسين مستوى الخدمة ".





أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، لأول مرة هذا الأسبوع، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 887.560 مليار جنيه.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء تقريره الدورى لرصد الشائعات تم رصد 5 شائعات خلال الـ5 أيام الماضية وتم التواصل مع الجهات المعنية لتوضيح حقيقة هذا الأمر، ففى ضوء ما تردد من أنباء حول سماح الحكومة بتحويل الوحدات السكنية إلى منافذ تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً على أنه لم يتم الموافقة على تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية أو إدارية على الإطلاق.

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق فى واقعة العثور على 3 أطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بمنطقة المريوطية بالهرم، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، ضم كلا من أحمد حسن يوسف ومرتضى مجيد علوى، المعروف بالسندى ضمن لائحة الإرهاب، كما صنفت ما يعرف بـ"سرايا الأشتر" التى تدعمها إيران لزعزعة أمن البحرين منظمة إرهابية، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل قبل قليل.





بعد 17 يوماً من الحصار والمعاناة، تمكنت فرق الإنقاذ فى تايلاند، الثلاثاء، من تحرير أطفال الكهف الـ12 ومدربهم المحاصرين منذ أكثر من أسبوعين داخل كهوف ثام ليونج بمقاطعة "شيانج راى" فى شمال تايلاند التى تعتبر من بين المزارات السياحية فى البلاد، والتى غُمرت بمياه الفيضانات أثناء وجود أطفال فريق الكرة ومدربهم داخلها.

تصدر الفنانة زينة بعد قليل بيانا توضح فيه ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى وفى الصحف العربية حول حادث المشاجرة وأسرة أمريكية من أصل مصرى.





فى تجربة فريدة من نوعها، انتهى سلامة السلامونى صاحب الـ 36 عاماً، ابن قرية بنى عدى التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، من كتابة المصحف الشريف بخط يده، فى حوالى 7 أشهر.

بأدوات تحمل أسامى أرمينية الأصل، وعشق لحرفة ورثها أبًا عن جد، يبدأ الرجل الستينى "محمود صالح"، عمله فى ورشته الخاصة لتصنيع أحذية الباليه فى السادسة صباحًا حتى العاشرة مساءً كل يوم، لا يعرف سواها حرفة، وتدور كل تفاصيل حياته حولها، تربى على حرفة من نوع خاص، ورفض لسنوات طويلة العمل فى تصنيع الأحذية بشكلها المعتاد، بل وجد فيها اختلاف ورقى، وفن تدب أرجل راقصيه على المسرح بصناعة أيادى عمال ورشة "عم محمود".





كشفت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، عن عودتها للسينما قريبا، بعد غياب طويل، مؤكدة انها بصدد قراءة أحد الأعمال، مضيفة: " فيه حاجة دلوقتى جديدة عليا معملتهاش قبل كده، مستفزانى ومعصبانى بقرأها دلوقتى".

أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الرياضة تستهدف تنظيم بطولة كأس العالم نسخة 2030، وكذلك تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2032، ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الرياضة المصرية فى الفترة المقبلة.





أكد النجم عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطنى ونادى الإسماعيلى أنه لم يجرم عندما عقد لقاء تليفزيونيا مع إحدى القنوات الفضائية خلال منافسات كأس العالم التى تقام حاليا فى روسيا، دون إذن الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأنه ليس خائفا من الخضوع للتحقيق.

حصدت إسراء السيد لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال فضية منافسات النتر بوزن 63 كجم ببطولة العالم للشباب التى تستضيفها أوزبكستان، بعدما حصدت ذهبية الخطف، لتحصل على فضية المجموع أيضا.





أعلن يوفنتوس بطل إيطاليا، اليوم الثلاثاء التعاقد مع كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسبانى.