video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 يوليه 2018 12:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

موجز أخبار 10 مساء.. بدء طرح أراضى العاصمة الإدارية منتصف الشهر الجارى

الثلاثاء، 10 يوليه 2018 10:03 م
موجز أخبار 10 مساء.. بدء طرح أراضى العاصمة الإدارية منتصف الشهر الجارى العاصمة الادارية
إضافة تعليق
نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها:   قال العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى للعاصمة الإدارية الجديدة، إن تنفيذ الطرح الثالث من الأراضى للمستثمرين والمطورين العقاريين سيبدأ اعتباراً من منتصف الشهر الجارى، الأسبوع المقبل تقريباً، مضيفاً أن الأراضى يتم طرحها للبيع للمستثمرين والمطورين العقاريين، وتم الانتهاء من بيع وتسليم كافة أراضى الطرح الأول والثانى.
 
 
 
 
أحرز صامويل أومتيتى، لاعب منتخب فرنسا، الهدف الأول فى شباك نظيره البلجيكى بالدقيقة 51 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "كريستوفسكى" بمدينة سان بطرسبرج، ضمن منافسات الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم المقامة حاليا فى روسيا وتستمر حتى 15 يوليو الجارى.
 
 
 
تقرر تعيين اللواء جمال وهبى، قائما بأعمال مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، خلفاً للواء علاء متولى مدير إدارة المرور السابق.
 
 
تمكنت وحدة مباحث مركز إهناسيا غرب بنى سويف، من ضبط سيارة محملة بماشية نافقة مصابة بالجلد العقدى قبل تهريبها إلى الفيوم .
 
 
قال العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى للعاصمة الإدارية الجديدة، إن تنفيذ الطرح الثالث من الأراضى للمستثمرين والمطورين العقاريين سيبدأ اعتباراً من منتصف الشهر الجارى، الأسبوع المقبل تقريباً، مضيفاً أن الأراضى يتم طرحها للبيع للمستثمرين والمطورين العقاريين، وتم الانتهاء من بيع وتسليم كافة أراضى الطرح الأول والثانى.
 
 
 
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تحديد سعر صك الأضحية للعام 2019 بقيمة 1500 جنيه، وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص حساب صكوك الأضاحى: بالبنك المركزى المصرى رقم 2 / 22222 / 450 / 9، وبالبنك الأهلى المصرى رقم 1469550461073100010، وبنك مصر رقم / 1400001009999999.
 
 
 
شهدت حركة القطارات المتوجهة من القاهرة إلى الإسكندرية، ارتباكا وتأخيرات كبيرة بسبب تعطل جرار القطار رقم 21 مميز القاهرة - الأسكندرية أثناء رحلته بمحطة قويسنا.
 
 
صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، أنه تلاحظ قيام بعض مواقع التواصل الاجتماعى ببث مقطع فيديو مصور، يظهر خلاله أحد رجال الشرطة أثناء التجاوز ضد أحد سائقى سيارات الأجرة بمحافظة الإسكندرية، وتكبيله بالقيد الحديدى بالسيارة خاصة السائق .
 
 
 
شهد المؤتمر الصحفى الذى أقامه أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للإعلان عن استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة ، الكشف عن عدة نقاط مهمة ، منها التفكير فى استضافة بطولة كأس العالم 2030 ، وكيفية الاستفادة بشباب الجامعات، وكذلك الإعلان عن القيمة المالية للإنشاءات الرياضية والشبابية بمصر.
 

إضافة تعليق

موجز أخبار العاشرة

أراضى العاصمة الإدارية

العاصمة الادارية الجديدة




لا تفوتك
فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

فرنسا تواجه بلجيكا فى صدام المواهب بنصف نهائى كأس العالم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

النيابة تحقق فى العثور على 3 جثث لأطفال مذبوحين بجوار فيلا مهجورة بالهرم

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

صور.. سيناويات يبدأن تطوير منتجات البلح بدعم من وزارتى التعاون الدولى والتضامن.. المشرف على المشروع: دورنا تدريب السيدات ليعملن من بيوتهن والمادة الخام متوافرة.. الفتيات: تدربنا على صور مختلفة لتجهيز التمر

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

مدابغ سور مجرى العيون تنتقل الروبيكى لتصل للعالمية.. استمرار هدم المدابغ والتخلص من الطرق التقليدية فى الصناعة يضعها على خريطة التصدير.. ومحافظة القاهرة: نزع ملكية الأراضى التى لم يتقدم أصحابها للتسوية

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

"الصحة" توفر أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال بالوحدات الصحية يوم 22 يوليو

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

أكلة لها تاريخ.. وجبة "بنت سلطح بابا".. الكريب سوزيت بنكهة إشاعة حب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة