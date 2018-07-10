موجز أخبار الساعة 1 .. المالية: لا ضرائب جديدة على التصرفات العقارية

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تأكيد وزارة المالية عدم فرض أية ضرائب جديدة على التصرفات العقارية وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات ضريبة التصرفات العقارية التى وافق عليها مجلس النواب بصفة مبدئية تستهدف سد ثغرات التهرب من سداد الضريبة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة المتعلقة بالتصرفات فى الوحدات العقارية والفيلات والأراضى.





قال عضو فى عمليات إنقاذ المحاصرين داخل أحد الكهوف الواقعة شمالى تايلاند، اليوم الثلاثاء، إنه تم إخراج طفلين آخرين كانا محاصرين داخل الكهف، وذلك فى اليوم الثالث من عمليات الإنقاذ.





أفادت وزارة الداخلية بأن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا والإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، ضبطوا تشكيلا عصابيا توصل إلى منطقة تضم مخزون أثرى كبير حاولوا نهبه ، وبحوزتهم 484 قطعة أثرية.





قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر وسائر الدول العربية على استعداد للتعاون والتفاعل الإيجابى مع المبادرة الصينية بشأن بناء الحزام والطريق، كونها الركيزة الأساسية التى تقوم عليها أعمال الدورة الحالية للمنتدى، فضلا عن دراسة الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية لهذا التعاون والمتمثلة فى زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات بين الجانبين العربى والصينى، وتوطيد دعائم التعاون والمصالح المشتركة بينهما، إضافة إلى ساحات التعاون الأخرى فى المجالات التكنولوجية والبحثية والثقافية.





أكدت الدكتورة عزة العشماوى رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة، أن هناك التزام وطنى بمناهضة جرائم زواج الأطفال وختان الإناث باعتبارها أبرز الممارسات التى تتسم بالعنف ضد المرأة.





تواصل الأجهزة الأمنية، تحرياتها لكشف غموض العثور على جثث 3 أطفال مقتولين بالقرب من فندق شهير بالهرم، لكشف غموض وملابسات الحادث.





كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول هدم سور كنيسة مار جرجس كوتسيكا بالمعادي رغم حصول الكنيسة على كافة التصريحات، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل فى إزالة سور أمام كنيسة مارجرجس كوتسيكا بالمعادى لعدم حصوله على تصريح رسمى من الحى.





كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتقال عدوى فيروس الجلد العقدي الذى يصيب الماشية للإنسان، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُوكدةً على أنه لا يمكن انتقال الفيروس للإنسان بأى شكل من الأشكال، حيث تقوم الوزارة بحملات مكثفة كل 6 أشهر لتحصين الماشية، بالإضافة لتشكيل لجنة لمتابعة انتشار الفيروس في المحافظات المصابة.





كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن تسليم تابلت الثانوية العامة للطلاب مقابل 600 جنيه بالتقسيط على ثلاثة سنوات، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُوكدةً أنه سيتم تسليم التابلت للطلاب مجانًا، وستوفره الدولة للطلاب طوال المرحلة الثانوية دون مقابل، وسيتم تسليم 700 ألف طالب وطالبة، وأكثر من 150 ألف معلم لأجهزة «التابلت» في بداية العام الدراسي الجديد، لافتة إلى أن النظام الجديد للثانوية سيتم تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوى فى سبتمبر المقبل.





كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول طرح وزارة التموين أرز صيني مسرطن ومصنع من البلاستيك في الأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً على أن الأرز المتاح حاليًا في الأسواق والذي تطرحه الوزارة هو أرز محلي وليس به أي ضرر ومطابق للمواصفات.





كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباءحول ضبط 45 ألف طن من القمح الروسي الفاسد بشحنة تابعة لوزارة التموين، وذلك وفقاً لما تناولته إحدى وكالات الأنباء، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي أوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في وجود نوعين من الشحنات المستوردة إحداهما يتبع شركات القطاع الخاص والأخرى تابعة لوزارة التموين، مشيرةً إلى أن الشحنة المضبوطة تتبع لإحدى شركات القطاع الخاص، وبفحصها والتأكد من فسادها تم التعامل معها فوراً وفقاً للإجراءات المتبعة.