مقتل 10 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى هجوم انتحارى بمدينة جلال أباد شرق أفغانستان

قُتل 10 أشخاص وأصيب 4 آخرون إثر هجوم انتحارى فى مدينة جلال أباد عاصمة إقليم ننجرهار شرق أفغانستان.
وذكر المكتب الإعلامى التابع لحكومة الإقليم - فى بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن الحادث وقع صباح اليوم الثلاثاء فى منطقة الشرطة السادسة بالمدينة، وأضاف البيان، أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 مدنيين أفغان واثنين من رجال الأمن، ووفقًا لمكتب حاكم الإقليم، فإن اثنين من الجرحى فى وضع صحى حرج، فيما لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.
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