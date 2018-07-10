مقتل 10 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى هجوم انتحارى بمدينة جلال أباد شرق أفغانستان

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قُتل 10 أشخاص وأصيب 4 آخرون إثر هجوم انتحارى فى مدينة جلال أباد عاصمة إقليم ننجرهار شرق أفغانستان.

وذكر المكتب الإعلامى التابع لحكومة الإقليم - فى بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن الحادث وقع صباح اليوم الثلاثاء فى منطقة الشرطة السادسة بالمدينة، وأضاف البيان، أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 مدنيين أفغان واثنين من رجال الأمن، ووفقًا لمكتب حاكم الإقليم، فإن اثنين من الجرحى فى وضع صحى حرج، فيما لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.